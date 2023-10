Το χειρότερο επεισόδιο των FRIENDS (Τα Φιλαράκια) όπως το ψήφισαν οι τηλεθεατές

Οι φανς της σειράς ψήφισαν πρόσφατα στο IMDb το επεισόδιο που τους άρεσε λιγότερο από τα υπόλοιπα

Τα «Φιλαράκια» - μία από τις επιτυχημένες κωμικές τηλεοπτικές σειρές από το 1994 έως το 2004 – έχουν εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως ακόμα και σήμερα.

Οι φανς της σειράς ψήφισαν πρόσφατα στο IMDb το «χειρότερο» (λέμε τώρα) επεισόδιο – αυτό ουσιαστικά που τους άρεσε λιγότερο από τα υπόλοιπα.

Συγκεκριμένα οι τηλεθεατές έδωσαν τον χαμηλότερο βαθμό - 6.9 - στο 21ο επεισόδιο της 4ης σεζόν της σειράς, με τίτλο «The one with the invitation».

Πρόκειται για το επεισόδιο που η Rachel λαμβάνει το προσκλητήριο γάμου του Ross με την Emily και για 20 λεπτά αναπολεί τις στιγμές της με τον Ross όταν ήταν ζευγάρι.

Φυσικά, όλες οι σκηνές - η πρώτη γνωριμία, το πρώτο φιλί, ο πρώτος τσακωμός και το διάσημο «we were on a break» - είναι απολαυστικές, αλλά το κοινό βρήκε κουραστική την τόσο μεγάλη επανάληψη σε ένα καινούριο επεισόδιο.

Δείτε εδώ τις «χειρότερες» στιγμές των Friends, συμφωνα με το screenrant.com

Πηγή: skai.gr

