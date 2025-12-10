Καλά προετοιμασμένοι έρχονται ο Πέτρος Λαγούτης και η Ματίνα Παγώνη «Στην Αγκαλιά του Φάνη» την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ και αιφνιδιάζουν τον Φάνη Λαμπρόπουλο με τις δηλώσεις και τις ερωτήσεις τους προς εκείνον!

Δείτε trailer:

Η γοητεία είναι μόνο ένα από τα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο Πέτρος Λαγούτης και που τον έχουν αναδείξει σε έναν από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου. «Στην Αγκαλιά του Φάνη» έρχεται με διάθεση να «πειράξει» τον παρουσιαστή όσο περισσότερο μπορεί και τα καταφέρνει! Ιστορίες από την πορεία του στο θέατρο, η σχέση με τα παιδιά του αλλά και το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική είναι μερικά μόνο από τα θέματα που ανοίγονται στη συνέντευξή του. Όταν αυτή ολοκληρώνεται ο Πέτρος αναλαμβάνει ρόλο «ψυχαναλυτή» για χάρη του παρουσιαστή. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό;

Η γνωριμία του τηλεοπτικού κοινού με τη Ματίνα Παγώνη έγινε σε μία πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, ωστόσο η γιατρός είναι μια είναι από τις πιο προσφιλείς προσωπικότητες που έχουμε παρακολουθήσει να φιλοξενούνται στις ενημερωτικές εκπομπές. Μπορεί αρχικά να μην ήθελε να βρεθεί «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όμως άλλαξε γνώμη και δεν το μετάνιωσε στιγμή! Οι σπουδές της στη Νότια Ιταλία ήταν μία ξεχωριστή εμπειρία που θα θυμάται πάντα. Πώς βίωσε η ίδια την απότομη δημοσιότητα και το ενδιαφέρον προς το πρόσωπό της; Της έχουν γίνει προτάσεις για παρουσίαση τηλεοπτικής εκπομπής; Ερωτήσεις και απαντήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον σε μία διαφορετική συνέντευξη.

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να τη δείτε!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.