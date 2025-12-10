Η Μελίνα Ασλανίδου, αλλά και οι συνεργάτες της φαίνεται ότι αποκλείστηκαν στο λιμάνι του Βόλου από νωρίς, καθώς επέστρεψαν με το πρωινό δελφίνι από τη Σκιάθο, όπου βρέθηκαν χθες για τη φωταγώγηση του δέντρου.

Όπως αναφέρει το magnesianews, οι αγρότες δήλωναν ότι δεν ήταν εκείνοι που είχαν αποκλείσει το λιμάνι, αλλά η αστυνομία, και ζήτησαν να ανοίξουν χώρο οι κλούβες των ΜΑΤ και να μπορέσουν να αποχωρήσουν τόσο οι καλλιτέχνες, αλλά και εργαζόμενοι του ΟΛΒ με τα οχήματά τους.

Στο μεταξύ, οι ταξιδιώτες που θέλουν να μετακινηθούν με το δελφίνι για τις Σποράδες, θα πραγματοποιήσουν κανονικά το ταξίδι τους στις 2 το μεσημέρι. Οι αστυνομικοί άνοιγαν χώρο δεξιά κι αριστερά της κεντρικής εισόδου του ΟΛΒ, με τους ταξιδιώτες να εισέρχονται χωρίς πρόβλημα στο λιμάνι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.