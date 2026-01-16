Χάρι Στάιλς: Θα κυκλοφορήσει το 4ο σόλο άλμπουμ του τον Μάρτιο

Ο Χάρι Στάιλς επιβεβαίωσε ότι θα κυκλοφορήσει το τέταρτο άλμπουμ του. Με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally.» που θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου. Η εκτελεστική παραγωγή είναι του συνεργάτη του Χάρι Στάιλς, Κιντ Χάρπουν.

Μετά από μια εβδομάδα αινιγματικών teasers και διαφημιστικών πινακίδων σε μεγάλες πόλεις που έγραφαν «We belong together» ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης επιβεβαίωσε ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μέσω της Columbia Records.Ο τίτλος υποδηλώνει ότι θα είναι ένα μείγμα του καθιερωμένου ποπ-ροκ ήχου του με επιρροές από την disco.

Harry Styles Returns With His First Album in Four Years, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally'



More: https://t.co/n7JRNGa25c pic.twitter.com/ulY6WW0Prq — Rolling Stone (@RollingStone) January 16, 2026

Το «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το «Harry’s House», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 σε όλο τον κόσμο και έγινε τριπλά πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο με περισσότερες από 900.000 πιστοποιημένες πωλήσεις.

Ο Χάρι Στάιλς, πρώην μέλος των One Direction κέρδισε με το «Harry’s House» βραβείο Grammy στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς το 2023, καθώς και σε δύο άλλες δύο. Επίσης, κέρδισε στην ίδια κατηγορία στα βραβεία Brit του 2023 και δημιούργησε το επιτυχημένο single As It Was, το τραγούδι του με τις περισσότερες αναμεταδόσεις στο Spotify με 4,2 δισεκατομμύρια streams.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.