Νιβ Κάμπελ: Η σταρ του «Scream» επιστρέφει με τη σειρά «The Shore»

Η πρεμιέρα του «Party of Five» τον Σεπτέμβριο του 1994, απογείωσε την καριέρα των νεαρών πρωταγωνιστών του με επικεφαλής τη Νιβ Κάμπελ αλλά και των δημιουργών της σειράς, Κρις Κέιζερ και Έιμι Λίπμαν, στην πρώτη τους τηλεοπτική δουλειά. Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Κάμπελ ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τον Κέιζερ για ένα νέο οικογενειακό δράμα με τίτλο «The Shore», το οποίο βρίσκεται ήδη στα σκαριά για το HBO Max.

Το σενάριο του Κάιζερ, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα ενηλικίωσης της Κέιτι Ρούντε, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022 και διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού στο Τζέρσεϊ Σορ. Την παραγωγή έχουν αναλάβει η Anonymous Content και η εταιρεία Teley-Vision του Μπραντ Φάλτσακ με τους Κάιζερ και Κάμπελ να είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών.

Το «The Shore αποτελεί την επιστροφή του Κάιζερ στο HBO Max, όπου ήταν εκτελεστικός παραγωγός και showrunner στη σειρά «Julia».

Σύμφωνα με το Deadline, η Κάμπελ, αυτή την περίοδο βρίσκεται στα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, «The Lincoln Lawyer», ενώ πρόσφατα επέστρεψε στον εμβληματικό της ρόλο ως Sidney Prescott στο «Scream 7».

Πηγή: skai.gr

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