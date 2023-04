Τρεις νέες ταινίες Star Wars ανακοινώθηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο των φανς στο Λονδίνο (βίντεο)

Στο ετήσιο συνέδριο Star Wars Celebration που έγινε στο Λονδίνο - ανάμεσα σε φωτόσπαθα, αφίσες και φιγούρες του Πολέμου των Άστρων - οι φανς της εμβληματικής saga επιστημονικής φαντασίας, έμαθαν ένα σπουδαίο νέο: θα γυριστούν τρεις νέες ταινίες

Στη ετήσια γιορτή του Star Wars κάθε χρόνο παρευρίσκονται ως καλεσμένοι ηθοποιοί που έχουν παίξει σε κάποια από τις ταινίες.

Αυτή τη φορά, η Αγγλίδα πρωταγωνίστρια του Πόλεμου των Άστρων Ντέιζι Ρίντλεϊ, ανέβηκε στην σκηνή της διοργάνωσης και επιβεβαίωσε ότι θα παίξει και στην επόμενη ταινία.

Η Ridley θα υποδυθεί τον χαρακτήρα της, Rey, σε μια ιστορία που διαδραματίζεται 15 χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας του 2019 "The Rise of Skywalker". Η επερχόμενη ταινία θα επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση του Νέου Τάγματος Τζεντάι καθώς «οι δυνάμεις αυξάνονται για να το γκρεμίσουν» σύμφωνα με τη Disney.

Three new 'Star Wars' movies were announced in London at the annual Star Wars Celebration fan convention, where actor Daisy Ridley took the stage to confirm her return to the blockbuster franchise https://t.co/iwzwOH6DeM pic.twitter.com/3eXeY1Rnyu