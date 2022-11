Σας προτείνουμε οκτώ σειρές αν σας άρεσε το «Normal People» - Για ρίξτε μια ματιά...

Η δραματική σειρά απέκτησε εύκολα φανατικό κοινό. Γράψτε μας την άποψή σας...

Είσαι στη φάση που τελείωσες μια σειρά και ψάχνεις τι να δεις μετά; Εάν είσαι από εκείνους που αγάπησαν το «Normal People», σου έχουμε μερικές προτάσεις για την επόμενη σειρά που πρέπει να δεις.

Το «Normal People» είναι μια δραματική σειρά, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Sally Rooney, που έκανε πρεμιέρα αρχικά στο BBC Three, πριν φτάσει στο Hulu, όπου έγινε η αγαπημένη σειρά όλων των εποχών.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων, της Marianne (Daisy Edgar-Jones) και του Connell (Paul Mescal), που ζουν στην Ιρλανδία. Αν και μεγαλώνουν στην ίδια πόλη, το διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό τους υπόβαθρο κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα. Η σειρά ακολουθεί το ζευγάρι, τη διαδρομή της σχέσης του, τα εμπόδια και τα σκαμπανεβάσματα από το γυμνάσιο μέχρι το κολέγιο.

Εάν ανήκεις σε αυτούς που αγάπησαν αυτή τη σειρά ή αν νιώθεις ότι έχεις διάθεση να παρακολουθήσεις μια παρόμοια ιστορία, σου προτείνουμε 8 σειρές που σίγουρα θα αγαπήσεις:

The End of the F***ing World

Ο James (Alex Lawther) είναι ένας αυτοαποκαλούμενος «ψυχοπαθής» και η Alyssa (Jessica Barden) μια κοπέλα που αναζητά αγωνιωδώς τον αποξενωμένο πατέρα της. Παρ΄ ότι οι δυο τους δεν έχουν τίποτα κοινό, αυτό δεν θα τους εμποδίσει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να τον βρουν. Η σειρά είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix.

Looking for Alaska



Ο Miles (Charlie Plummer) ή «Pudge» πηγαίνει σε ένα οικοτροφείο, εκείνος κυνηγά τα διάσημα τελευταία λόγια του συγγραφέα της Αναγέννησης, François Rabelais, την ιδέα του «μεγάλου ίσως». Εκεί θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Alaska (Kristine Froseth). Διάβασε το ομώνυμο βιβλίο του John Green πριν παρακολουθήσεις τη σειρά, για να εμβαθύνεις περισσότερο στην ιστορία. Θα βρείς τη σειρά στο Hulu.

Love



Ο Μίκυ και η Γκας είναι ένα συνηθισμένο ζευγάρι, που προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Η σειρά αντανακλά την εικόνα του είναι η άποψη του Judd Apatow για τις σχέσεις των millennials, οπότε προετοιμάσου για έναν επιτυχημένο συνδυασμό για έναν ιδανικό συνδυασμό πνευματώδους πειράγματος και καθαρόαιμου χιούμορ. Τα επεισόδια της σειράς προβάλλονται μέσω της πλατφόρμας του Netflix.

Forever

Η June (Maya Rudolph) και ο Oscar (Fred Armisen) είναι λίγο πολύ οι ενήλικες εκδοχές της Marianne και του Connell. Η προβλέψιμη ζωή του ζευγαριού στα προάστια ανατρέπεται όταν ξεκινούν ένα ταξίδι για σκι, όπου όλα πάνε στραβά. Θα αλλάξει τη σχέση τους… για πάντα; Η σειρά είναι διαθέσιμη στο Prime Video.

The Affair

Αυτή η σειρά θα σε κάνει πραγματικά να κολλήσεις, αλλά και να προβληματιστείς, καταγράφοντας τις ψυχολογικές επιπτώσεις της απιστίας από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δείτε την στο Hulu.

Friends From College

Αν το Normal People ήταν κωμωδία, θα ήταν αυτή η σειρά. Μια παρέα φίλων που πλησιάζουν τα 40 σύντομα πρόκειται να μάθουν ότι τα μυστικά του παρελθόντος δεν μένουν για πάντα κρυφά. Ετοιμάσου για περιπέτειες και πολύ γέλιο στο Netflix.

Dickinson

Εάν αγαπάς τις λογοτεχνικές αναφορές, το Dickinson είναι η σειρά που πρέπει οπωσδήποτε να δεις. Η σειρά αφηγείται με λεπτομερή τρόπο τα πρώτα χρόνια της ποιήτριας Emily Dickinson (Hailee Steinfeld) από κωμική σκοπιά, ρίχνοντας ένα νέο φως στην πιο διάσημη εσωστρεφή γυναίκα της Αμερικής. Δες το στο Appletv+.

Easy

Το Easy είναι μια ανθολογία, που εστιάζει σε μια ποικιλία χαρακτήρων που ζουν στο Σικάγο. Συναρπαστικές ιστορίες αγάπης, συνδυασμένες με σύγχρονα ζητήματα σχέσεων, θα σου θυμίσουν έντονα την ιστορία του Normal People. Στα ισχυρά plus της σειράς, το all-star καστ, συμπεριλαμβανομένων των Jake Johnson, Elizabeth Reaser, Sophia Bush και Orlando Bloom. Η σειρά προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας του Netflix.

Πηγή: skai.gr

