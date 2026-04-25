Η Charlize Theron κατακτά νέα ύψη -κυριολεκτικά- για τη νέα της ταινία.

Αφού έγινε ειδική στην αναρρίχηση για το Apex, το γεμάτο δράση θρίλερ με συμπρωταγωνιστή τον Taron Egerton που προβάλλεται τώρα στο Netflix, η Theron επέδειξε τις ικανότητές της με ένα εντυπωσιακό ακροβατικό: σκαρφάλωσε σε μια διαφημιστική πινακίδα (billboard) στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Η 50χρονη παραγωγός και πρωταγωνίστρια της ταινίας εθεάθη την Παρασκευή, 24 Απριλίου, να ανεβαίνει στην κατακόρυφη δομή με πλήρη αναρριχητικό εξοπλισμό. Το πλήθος στην Times Square παρακολουθούσε από κάτω καθώς η Theron ανέβαινε σταθερά προς την κορυφή της πινακίδας και επιθεωρούσε θριαμβευτικά τον περιβάλλοντα χώρο.

Charlize Theron is taking her press tour to a whole new level. 🧗‍♀️ She scales a climbing wall in Times Square in honor of the upcoming release of her new movie "Apex." pic.twitter.com/Lwo8HBF6pI — E! News (@enews) April 25, 2026

Charlize Theron climbed to the top of a billboard in Times Square for her new Netflix film ‘APEX’ pic.twitter.com/gjVGMnvKoT — Film Updates (@FilmUpdates) April 24, 2026

Σε δήλωση του Netflix που κοινοποιήθηκε στο PEOPLE, η πλατφόρμα streaming ανέφερε ότι η σταρ «πέρασε εβδομάδες δουλεύοντας με την εμβληματική αναρριχήτρια Beth Rodden, προετοιμαζόμενη για το απόκρημνο και υψηλού κινδύνου ανάγλυφο της ταινίας».

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία της φυσικής κατάστασης και της υγείας, ειδικά όσο μεγαλώνει. Όπως έχει δηλώσει, προτιμά δραστηριότητες όπως Pilates και yoga, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη φυσική δύναμη αλλά και στην ευλυγισία και την καθημερινή κίνηση.

Σχετικά με την ταινία

Σε σκηνοθεσία του Baltasar Kormákur, σενάριο του Jeremy Robbins και με τη συμμετοχή του Eric Bana, το Apex ακολουθεί τη Sasha (Theron) στην άγρια φύση της Αυστραλίας σε μια σόλο περιπέτεια με καγιάκ. Εκεί συναντά τον Ben (Egerton), ο οποίος την παρασύρει σε «μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια σε έναν ανελέητο θηρευτή», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Η Theron, ο 36χρονος Egerton και η κινηματογραφική ομάδα γύρισαν την ταινία σε τοποθεσίες στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένων των Blue Mountains έξω από το Σίδνεϊ.

Πηγή: skai.gr

