Νεκρός ανασύρθηκε 52χρονος οδηγός φορτηγού, όταν το όχημά του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανετράπη, το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου, στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας.

Σύμφωνα με το korinthostv, το τροχαίο σημειώθηκε στο 93ο χιλιόμετρο Κορίνθου - Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, όταν νταλίκα έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις οποίες κατέστρεψε, και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι όπου και ανετράπη.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου για τον απεγκλωβισμό του από την καμπίνα της νταλίκας, περιπολικά της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ) Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

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