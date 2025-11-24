της Μαρίνας Χαραλάμπους

Από την Ευξεινούπολη και την Κεφαλονιά, μέχρι τα λαμπερά και συχνά μυστικά πλατό του Stranger Things: η Ζίλι Αβραντόπουλος είναι μια Ελληνίδα που τόλμησε να κυνηγήσει το όνειρό της και κατάφερε να βρεθεί στο καστ μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές του Netflix. Μεγάλωσε στην Ελλάδα, έφυγε για την Ατλάντα για να κάνει μια νέα αρχή, και σήμερα μετρά συνεργασίες που πολλοί ηθοποιοί θα ζήλευαν: από το Sweet Magnolias έως το A Family Affair, αλλά και συνεργασίες με θρύλους όπως ο Clint Eastwood και ο Ron Howard.

Με αφορμή την τελευταία σεζόν του Stranger Things που έρχεται σε λίγες μέρες, μιλήσαμε μαζί της για την πορεία της από την Ελλάδα στο Χόλιγουντ, για το πώς είναι να δουλεύεις σε μια παραγωγή εκατομμυρίων, αλλά και για το τι χρειάζεται πραγματικά για να κάνει ένας νέος ηθοποιός το δικό του άλμα στο εξωτερικό.

Η Ζίλι Αβραντόπουλος

Πώς βρεθήκατε από την Ελλάδα στα γυρίσματα του Stranger Things;

Ήμουν παντρεμένη και ο γάμος μου δεν ευδοκίμησε. Μόλις είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα και συνειδητοποίησα ότι μου έλειπε η υποκριτική και ήθελα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Επέστρεψα στην Αμερική και κατέληξα στην Ατλάντα, γιατί εκεί ένιωθα πώς θα βρώ καλύτερες ευκαιρίες.Ήταν το όνειρό μου από μικρή. Είχαν ένα στόχο και έψαξα τον καλύτερο τρόπο για να τον καταφέρω. Απέκτησα γνώσεις, έψαξα τα σωστά άτομα για συμβουλές και έψαχνα ευκαιρίες για να πάω σε ακροάσεις. Η πρώτη μου μεγάλη ταινία ήταν το 2008 με το” Paul Blart: Mall Cop”.

Ποια ήταν η συμμετοχή σας στο Stranger Things;

Εμφανίζομαι στη σκηνή του λυκείου στο τελευταίο επεισόδιο της 4ης σεζόν. Νομίζω ότι είναι η τελευταία σκηνή της σεζόν, το cliffhanger.

Πώς ήταν να δουλεύετε σε μια παραγωγή που κοστίζει εκατομμύρια;

Ήταν μια υπέροχη εμπειρία αλλά και αγχωτική! Άλλαξαν λίγο τις ατάκες μου όταν έφτασα στο πλατό σε σχέση με το αρχικό σενάριο, οπότε επικεντρώθηκα στο να μάθω καλά τα καινούργια λόγια.

Πώς ήταν η πρώτη μέρα σας στο set του Stranger Things; Νιώσατε πώς αυτή η σειρά θα έχει τόση μεγάλη επιτυχία;

Ήταν πάρα πολύ ωραία. Όλοι ήταν ευγενικοί και θετικοί. Είχα τρακ. Οι αδελφοί Duffer είχαν αλλάξει τα δεδομένα και όλες οι ακροάσεις ήταν μυστικές.

Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο στα γυρίσματα μιας τόσο δημοφιλούς σειράς;

Με εντυπωσίασε το πόσο οργανωμένοι ήταν όλοι και δεν υπήρχε κανένα τεχνικό πρόβλημα. Εμείς οι ηθοποιοί που συμμετείχαμε, δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε καμία δυσκολία. Mε εντυπωσίασαν επίσης και οι φακοί που είχαν οι κάμερες, οι γωνίες, και πώς γίνεται το μοντάζ.

Τι παρατηρήσατε στην τεχνική των δημιουργών του Stranger Things– των Duffer Brothers;

Όσο πιο απλά, τόσο το καλύτερο.

Τι να περιμένουμε στη νέα σεζόν που κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες;

Γνωρίζοντας τους αδελφούς Duffer και την εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα τους, σίγουρα θα είναι συναρπαστική! Ειλικρινά, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω κάτι περισσότερο…Είμαστε μόλις λίγες μια μέρα πριν από την τελευταία σεζόν και το μεγαλύτερο ερώτημα είναι ποιος θα πεθάνει στην 5η σεζόν, καθώς η παρέα του Hawkins προσπαθεί να καταστρέψει τον Vecna μια για πάντα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες. Πολλοί πιστεύουν ότι η Eleven θα θυσιαστεί για να σώσει τους φίλους της, όπως έχει κάνει στο παρελθόν. Άλλοι θεωρούν ότι ο Will ίσως πεθάνει, ενώ αρκετοί προβλέπουν πως ο Steve θα είναι αυτός που θα χαθεί. Ξέρατε ότι ο Steve δεν ήταν ποτέ γραφτό να επιβιώσει πέρα από την πρώτη σεζόν; Ο ηθοποιός Joe Keery ήταν τόσο καλός, που οι αδελφοί Duffer συνέχισαν να γράφουν τον χαρακτήρα του επεισόδιο μετά το επεισόδιο!

Όπως και να ’χει… θα είναι συναρπαστικό να το δούμε, και προσωπικά ανυπομονώ! Είμαι μεγάλη θαυμάστρια. Μάλιστα, ένα από τα όνειρά μου όταν πρωτο μετακόμισα στην Ατλάντα ήταν να παίξω στο Stranger Things… και έγινε πραγματικότητα!

Σε ποιες άλλες γνωστές παραγωγές έχετε συμμετάσχει;

Έχω συνεργαστεί με τον Clint Eastwood και τον Nicholas Hoult στο Juror #2, με τον Ron Howard και την Amy Adams στο Hillbilly Elegy, καθώς και σε σειρές όπως Cobra Kai, Sweet Magnolias, Ένας Άντρας με τα Όλα, NCIS: New Orleans, A Family Affair με τον Zac Efron. Είμαι σε άλλες παραγωγές, αλλά δεν ξέρω εάν είναι γνωστές στή Ελλάδα.

Τι σημαίνει για σας “ταλέντο” σήμερα;

Το ταλέντο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αν και το ταλέντο καλλιεργείται. Όταν υπάρχει ταλέντο, υπάρχει υπομονή και διάθεση. Αλλά χρειάζεται και πειθαρχία.

Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν ηθοποιό που θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του στο εξωτερικό;

Πολλές αμερικανικές παραγωγές έχουν μεταφερθεί εκτός ΗΠΑ, τουλάχιστον προς το παρόν, οπότε υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για ηθοποιούς στην ΕΕ που μιλούν άπταιστα Αγγλικά.

Να γραφτούν στις διάφορες πλατφόρμες casting: Filmmakers, E-Talenta, Spotlight για το Ηνωμένο Βασίλειο. Να εκπαιδευτούν. Να κάνετε μαθήματα υποκριτικής για τηλεόραση και κινηματογράφο σε μια καλή σχολή ή με έναν καλό coach, ανθρώπους που έχουν πραγματική εμπειρία και έχουν δουλέψει στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.

