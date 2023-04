Ρούπερτ Μέρντοχ: Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης που δίνει στο κοινό τα ψέματα που ζητά

Υπάρχουν επεισόδια της ζωής του Μέρντοχ, που θα φαίνονταν ελάχιστα πιστευτά σε μια τηλεοπτική σειρά

Μέσα στην εβδομάδα, ένα πολυαναμενόμενο «επεισόδιο» της νέας σεζόν της ζωής του Ρούπερτ Μέρντοχ ακυρώθηκε. Το σκηνικό στήθηκε όταν ο Μέρντοχ έφτασε στον έβδομο όροφο του δικαστηρίου του Wilmington, που ήταν κατάμεστο από δημοσιογράφους. Το σενάριο δεν είχε γραφτεί, αλλά ένας δικηγόρος ήταν έτοιμος να βάλει τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης στο προσκήνιο και να του ζητήσει να εξηγήσει γιατί το τηλεοπτικό του δίκτυο Fox News διέδιδε ανελέητα ψέματα ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020 είχαν κλαπεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι τηλεθεατές του Fox ήθελαν να το ακούσουν. Θα ήταν ένα ενδιαφέρον επεισόδιο. Όλη αυτή η ιστορία κόστισε στο Fox 787,5 εκατ. δολάρια.

Όσοι ήλπιζαν να παρακολουθήσουν το σόου του Ρούπερτ Μέρντοχ, θα πρέπει να αρκεστούν στο να δουν το «Succession», την επιτυχημένη σειρά του HBO, εμπνευσμένη από τον μεγιστάνα. Αν και σε αυτή την περίπτωση, η αλήθεια είναι πραγματικά πιο παράξενη από τη φαντασία. Ο Μέρντοχ είχε περισσότερες συζύγους (τέσσερις), περισσότερα παιδιά (έξι), έχει περισσότερα χρόνια στο ενεργητικό του (92) και έχει υπάρξει πρωταγωνιστής σε περισσότερα σκάνδαλα, ίντριγκες και εταιρικές επιχειρήσεις από τον Λόγκαν Ρόι, το φανταστικό alter ego του.

Υπάρχουν επεισόδια της ζωής του Μέρντοχ, που θα φαίνονταν ελάχιστα πιστευτά σε μια τηλεοπτική σειρά. Όπως όταν οι εφημερίδες του δημοσίευσαν την είδηση του θανάτου του ίδιου. Ή όταν δύο άνδρες καταστρώσανε ένα σχέδιο απαγωγής της τότε συζύγου του, Ανν Μέρντοχ, αλλά κατά λάθος απήγαγαν και δολοφόνησαν τη Μιούριελ ΜακΚέι, τη σύζυγο ενός από τους βοηθούς του Μέρντοχ, του Άλικ ΜακΚέι, τον οποίο ακολούθησαν μέχρι το σπίτι τους, αφού είχε δανειστεί τη Ρολς Ρόις του μεγιστάνα, θεωρώντας ότι ακολουθούσαν τους Μέρντοχ.

Ο Μέρντοχ έγινε «ο ανυπόληπτος εκδότης ταμπλόιντ», έγραψε ο Μάικλ Γουλφ στη βιογραφία του «The Man Who Owns the News». Ήταν το 1969. Στα 38 του χρόνια, ο Μέρντοχ είχε ήδη συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία ως εκδότης.

Ο Μέρντοχ γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας στις 11 Μαρτίου 1931, την ίδια ημερομηνία κατά την οποία κυκλοφόρησε η «Daily Courant», η πρώτη ημερήσια εφημερίδα της Βρετανίας, το 1702. Ο πατέρας του, Keith Murdoch, ήταν πολεμικός ανταποκριτής, που μετατράπηκε σε μεγιστάνα του περιφερειακού Τύπου. Όταν ο Keith Murdoch πέθανε από καρκίνο το 1952, ο Ρούπερτ Μέρντοχ, ο μοναχογιός του, ανέλαβε τη «News Limited», την οικογενειακή επιχείρηση. Αγόρασε πολλές περιφερειακές εφημερίδες στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, δίνοντας έμφαση στον εντυπωσιασμό. Στη συνέχεια ξεκίνησε την «The Australian», την πρώτη εθνική εφημερίδα της χώρας, υιοθετώντας αυτή τη φορά μια πιο σοβαρή προσέγγιση. Ήταν ένα μοτίβο που θα επαναλάμβανε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες: εντυπωσιασμός και στη συνέχεια αναζήτηση της αξιοπρέπειας.

Το 1969, ο Μέρντοχ βρισκόταν στο Λονδίνο επειδή είχε μόλις ολοκληρώσει την αγορά των ταμπλόιντ εφημερίδων «News of the World» και «The Sun». Το γεγονός ότι ο εκδότης αυτών των εφημερίδων εξαγόρασε, επίσης, τους «Times» και τους «Sunday Times» το 1981 προκάλεσε σοκ. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ διέσχισε τον Ατλαντικό και άρπαξε τη «New York Post» το 1976, μετατρέποντάς την σε ταμπλόιντ. Αργότερα, το 2007, αγόρασε και την έγκριτη εφημερίδα «The Wall Street Journal».

Το 2012, ο δημοσιογράφος John Lisners δημοσίευσε το βιβλίο «The Rise and Fall of the Murdoch Empire» (Η άνοδος και η πτώση της αυτοκρατορίας Μέρντοχ ), αλλά ο Μέρντοχ ήταν πολύ ζωντανός και η αυτοκρατορία του δεν είχε πέσει. Το Fox News έγινε το ειδησεογραφικό κανάλι με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απευθύνεται σε ένα συντηρητικό κοινό που θέλει να του λένε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι μουσουλμάνος, ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι η ριζοσπαστική αριστερά που διοικείται από εκφυλισμένους και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2020, μόνο και μόνο για να του κλέψουν τον Λευκό Οίκο. Τέτοια ψέματα συνήθως μένουν ατιμώρητα, αλλά οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι του δικτύου ισχυρίστηκαν επανειλημμένα ότι η εταιρεία μηχανημάτων ψηφοφορίας Dominion άλλαξε τις ψήφους υπέρ του Τραμπ στον αντίπαλό του, των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν. Η Dominion κατέθεσε αγωγή δυσφήμισης ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία φαινόταν ότι θα χάριζε στον Μέρντοχ μια από τις πιο ταπεινωτικές ημέρες της ζωής του. Μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της Fox, ο Μέρντοχ απέφυγε να υποβληθεί σε μια καταστροφική δημόσια ανάκριση ενώπιον ενόρκων.

Έχουν εκδοθεί δεκάδες βιβλία για τον μεγιστάνα. Η επαγγελματική του βιογραφία είναι σημαντική, αλλά η προσωπική του ζωή έχει, επίσης, αποτελέσει αντικείμενο μυθιστορημάτων, ταινιών και σειρών, καθώς και εικασιών σχετικά με τη διαδοχή του.

Ο μεγιστάνας μέσα σε δύο εβδομάδες, πέρασε από την ανακοίνωση του πέμπτου γάμου του στην ακύρωση του γάμου. Πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, ενημέρωσε την τέταρτη σύζυγό του, Τζέρι Χολ, ότι τη χωρίζει με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα: «Τζέρι, δυστυχώς αποφάσισα να δώσω τέλος στο γάμο μας», έγραφε. Ο διακανονισμός του διαζυγίου του ζευγαριού είχε ως ρήτρα, η Χολ να μην παρέχει λεπτομέρειες ή ιδέες στους συγγραφείς του «Succession».

Πηγή: skai.gr

