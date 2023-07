Τι θα κάνετε σήμερα: Προτάσεις για θέατρο και συναυλίες που μπορείτε να απολαύσετε στην Αθήνα

Παρακάτω θα βρείτε τις δικές μας προτάσεις για θέατρο και συναυλίες που μπορείτε να απολαύσετε στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 6 Ιουλίου

H Δημοκρατία του Μπακλαβά του Ανέστη Αζά στο Εθνικό Θέατρο

Μετά τα διαδοχικά sold-out σε Ελλάδα και εξωτερικό ‒μεταξύ άλλων στο Σεράγεβο (Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου MESS – Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στον Γιώργο Κατσή), στα Σκόπια (MOT Festival) και στη Ζυρίχη (Kurtheater Baden)‒, η σουρεαλιστική κωμωδία του Ανέστη Αζά, «Δημοκρατία του Μπακλαβά» επιστρέφει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Ένα απρόσμενα ξεκαρδιστικό θεατρικό ψευδοντοκιμαντέρ, που αν και αντλεί έμπνευση από τα ιστορικά γεγονότα του 1821, τοποθετείται στο σύγχρονο, ψηφιακά διασυνδεδεμένο, κόσμο μας διερευνώντας ζητήματα ταυτότητας και πολιτικής οργάνωσης, μέσα από το φίλτρο του σήμερα. Παίζουν: Κατερίνα Μαυρογεώργη, Cem Yigit Üzümoglu, Γιώργος Κατσής, Gary Salomon.

Πέμπτη 6/7 στις 19:30, Παρασκευή 7/7 στις 21:00, Σάββατο 8/7 στις 17:00 & 20:30

5-15€

Εθνικό Θέατρο (Σκηνή “Νίκος Κούρκουλος”), Αγίου Κωνσταντίνου 22, Αθήνα

Μυστήριο 93 Ξυλίκι: Ένα θεατροποιημένο αναλόγιο για τον χρόνο, την αρπαγή και την απουσία στην Ελευσίνα

Το Θεατροποιημένο αναλόγιο «Μυστήριο 93 Ξυλίκι Post Scriptum», με την Ιωάννα Παππά, τον Άλκη Παναγιωτίδη και τον Αντρέα Μαντά, συνοδεία ζωντανής, πρωτότυπης μουσικής από τον Βρετανό μπασίστα, συνθέτη και παραγωγό, Jah Wobble και τους Tian, παρουσιάζεται στο Πάρκινγκ του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας. Οι τρεις ηθοποιοί απαγγέλουν το πρωτότυπο, ειδικά γραμμένο για την παράσταση κείμενο, με λόγο συμβολικό, που εμπνέεται από τα Αρχέτυπα και βρίσκει την έμπνευσή του σε σύμβολα αρχαία αλλά και νεωτερικά, θίγοντας θέματα πανανθρώπινα και άχρονα, όπως τον πόνο της απώλειας, την αλλοτρίωση, τη μοναξιά, τη λύτρωση του ονείρου. Σαν να πραγματοποιούν μια σεάνς στο σήμερα, στέλνοντας με την αφήγησή τους το νήμα της ιστορίας ταυτόχρονα στο παρελθόν και το μέλλον.

Πέμπτη 6/7 στις 21:15

5-10€

Parking Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας

Sweet Summer Sun Festival στην Τεχνόπολη

Μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά χρονικά διοργάνωση, μια ανοιχτή βεντάλια της παγκόσμιας jazz σκηνής, με μουσικούς και συγκροτήματα από όλον τον κόσμο. Μια βραδιά γεμάτη jazz ήχους έρχεται σήμερα στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Με το supergroup The Aristocrats, τους βιρτουόζους Take Off Collective και τους Έλληνες NUKeLEUS trio και Soulstice, να ανακατεύουν jazz, blues και funk με δόσεις rock, σύγχρονης κλασικής μουσικής, ακόμη και metal.

Πέμπτη 6/7 από τις 18:45

Όρθιοι 20€ / καθήμενοι 25€

Τεχνόπολη Δήμου Αθηνάιων, Πειραιώς 100, Γκάζι

