Πού είναι το σπίτι με το μπαλκονάκι που πετούσε τα κανάτια η Θεία από το Σικάγο (φωτογραφίες)

Η «Θεία από το Σικάγο» με την αξέχαστη Γεωργία Βασιλειάδου είναι μια από τις κλασσικές, αγαπημένες ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, με σκηνές και ατάκες που χαρίσουν γέλιο όσες φορές και αν τις δει κανείς.

Στην ταινία, η θεία Καλλιόπη φτάνει από το Σικάγο στην Αθήνα και βρίσκει γαμπρούς για τις ανιψιές της πετώντας πήλινα κανάτια - «ψιλοφλουδα» - από το μπαλκόνι του σπιτιού της οικογένειας του αδερφού της.

«Let me Xαρίλαε, let me! Pleeeease!»

Το σπίτι στο οποίο γυρίστηκε η ταινία το 1957 υπάχρει έως και σήμερα.

Βρίσκεται στην Κυψέλη και είναι ένα ανακαινισμένο διώροφο νεοκλασικό, στη συμβολή των οδών Σπετσών και Κασταλίας.

Στην οδό Σπετσών βρίσκεται η κεντρική είσοδος του σπιτιού και στην οδό Κασταλίας το μπαλκονάκι που έβγαινε η θεία για να εποπτεύσει την κίνηση και να ρίξει το κανάτι στα πόδια των ανυποψίαστων γαμπρών.

Υπάρχει και μια δεύτερη, λιγότερο δημοφιλής εκδοχή, η οποία θέλει το σπίτι που έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας να έγιναν στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα στην οδό Ξανθίππου. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ωστόσο, το σπίτι δεν υπάρχει πια.

