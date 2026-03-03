Εκατοντάδες θαυμαστές των Peaky Blinders - πολλοί από τους οποίους φορούσαν τις χαρακτηριστικές τραγιάσκες - συγκεντρώθηκαν χθες έξω από το Symphony Hall του Μπέρμιγχαμ, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man»..

#PeakyBlinders is home.



The world premiere of Peaky Blinders: The Immortal Man in Birmingham. pic.twitter.com/M0nMHt1Yny March 2, 2026

Οι φανς περίμεναν υπομονετικά για να δουν από κοντά τον Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) και τους συμπρωταγωνιστές του μεταξύ των οποίων τη Ρεμπέκα Φέργκουσον (Rebecca Ferguson) και τον Τιμ Ρόθ (Tim Roth), καθώς έφταναν στο κόκκινο χαλί για την προβολή της ταινίας.

Ο Τιμ Ρόθ με την τραγιάσκα του

Η ταινία αποτελεί σίκουελ της επιτυχημένης σειράς του Στίβεν Νάιτ (Steven Knight), με τον βραβευμένο με Όσκαρ Μέρφι να επαναλαμβάνει τον θρυλικό ρόλο του Tommy Shelby.

Στη λαμπερή εκδήλωση, ο κορυφαίος πρωταγωνιστής δήλωσε ότι το Μπέρμιγχαμ και το Peaky Blinders είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως ήταν απόλυτα σωστό η πρεμιέρα να γίνει εκεί.

«Είναι σημαντικό για τους θαυμαστές, για τον [Στίβεν Νάιτ], νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ο Στιβ το έγραψε βασισμένος σε ιστορίες που του έλεγαν οι γονείς του καθώς μεγάλωνε εδώ... είναι κάτι τεράστιο, δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις αυτά τα δύο» είπε χαρακτηριστικά ο Μέρφι.

Cillian Murphy is HIM.pic.twitter.com/wOk9L6IHWq — Cillian Murphy Fans (@CMurphyFans) March 2, 2026

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν μέγαλοι σταρ όπως ο Τζον Τέιλορ (John Taylor) των Duran Duran, η Κάρεν Κάρνεϊ (Karen Carney), καθώς και οι παίκτες της 'Αστον Βίλα: Τζέιντον Σάντσο (Jadon Sancho), Έζρι Κόνσα (Ezri Konsa), Τάμι Έιμπραχαμ (Tammy Abraham) και Μόργκαν Ρότζερς (Morgan Rogers).

Με τραγιάσκα στην πρεμιέρα και ο Τζον Τέιλορ (John Taylor) των Duran Duran

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους την Παρασκευή 6 Μαρτίου ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου σύμφωνα με το ΒΒC.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Μπέρμιγχαμ, 1940. Μέσα στο χάος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tommy Shelby αναγκάζεται να επιστρέψει από μια αυτοεπιβαλλόμενη εξορία για να αντιμετωπίσει τον πιο καταστροφικό απολογισμό της ζωής του μέχρι σήμερα. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να διακυβεύονται, ο Tommy πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τους δικούς του δαίμονες και να επιλέξει αν θα αναμετρηθεί με την κληρονομιά του ή αν θα την κάψει ολοσχερώς».

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Τομ Χάρπερ (Tom Harper).

Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham), Σόφι Ράντλ (Sophie Rundle), Νεντ Ντένεχι (Ned Dennehy), Πακ Λι (Packy Lee), Ίαν Πεκ (Ian Peck), Μπάρι Κιόγκαν (Barry Keoghan) και Τζέι Λικούργκο (Jay Lycurgo).

