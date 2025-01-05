Από το Ορμένιο Έβρου ξεκινά το δημοσιογραφικό της ταξίδι, ζωντανά, ανήμερα των Φώτων, 6 Ιανουαρίου στις 14.45, η καινούργια εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή. Καθημερινά την ίδια ώρα, σε απευθείας μετάδοση από διαφορετικό σημείο της χώρας μας, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» φέρνει στο φως την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε τόπου. «Βλέπει» και «ακούει» τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ιστορίες, αφηγήσεις, εμπειρίες και τον μοναδικό τρόπο ζωής των κατοίκων της.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, στούντιο γίνεται το βορειότερο σημείο της Ελλάδας, το Ορμένιο Έβρου και πρωταγωνιστές οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Οι Θρακιώτες μιλούν για την εγκατάλειψη των ακριτικών χωριών, την ερημοποίηση και το δημογραφικό πρόβλημα. Ζωή στον συγκεκριμένο τόπο δίνουν λίγοι άνθρωποι - αυτοί που πάνε κόντρα στο ρεύμα και πολύτεκνες οικογένειες που αντιστέκονται και ζητούν στήριξη. Η κάμερα της εκπομπής ταξιδεύει στο μαγευτικό Δέλτα και αποτυπώνει συγκλονιστικές εικόνες. Μαγειρεύουμε και τρώμε με την κυρά του Έβρου στην καλύβα της και μαζί με τους αστυνομικούς πάμε σε περιπολία κατά μήκος του φράκτη και στα υδάτινα περάσματα των μεταναστών.

Στο προσκήνιο θα βρεθούν τα πραγματικά προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ενώ οι τηλεθεατές έχουν ανοιχτή πρόσκληση να συμμετέχουν και να μοιραστούν την προσωπική τους οπτική για τον τόπο τους, δημιουργώντας τα δικά τους βίντεο. Μπορούν, επίσης, να γίνουν μέρος της εκπομπής και να συμβάλουν στην εξέλιξή της με τις δικές τους ιστορίες και απόψεις.

Πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο να γνωρίσεις, να ζήσεις, να ανακαλύψεις, να αγαπήσεις…

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Πρεμιέρα, Ανήμερα των Φώτων

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

