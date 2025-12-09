Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 00.00, ο σπουδαίος λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Χρήστος Νικολόπουλος συναντά τη Χριστίνα Βίδου και εξιστορεί την πορεία του από το Καψοχώρι Ημαθίας μέχρι τις μεγάλες πίστες και συναυλιακές σκηνές σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.

Θυμάται τα φτωχικά αλλά χαρούμενα παιδικά χρόνια στο χωριό, το πρώτο μπουζούκι που τυχαία έπεσε στα χέρια του και πώς γρήγορα έγινε «το παιδί-θαύμα της περιφέρειας». Αυτοδίδακτος και παθιασμένος, ανήλικος ακόμα, το 1963 πήρε την απόφαση να κυνηγήσει το όνειρό του στην Αθήνα, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του πατέρα του.

Μιλάει με δέος για τα πρώτα πάλκα όπου κάθισε πλάι σε θρυλικά ονόματα, όπως ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Μανώλης Χιώτης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Πόλυ Πάνου, η Μαρινέλλα και φυσικά ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Το 1972 ξεκίνησε το μακρύ μουσικό ταξίδι του με συνοδοιπόρο τον Γιώργο Νταλάρα. Τότε άρχισε επισήμως να συνθέτει. Η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε μία βαθιά φιλία δεκαετιών αλλά και σε μία σπάνια καλλιτεχνική συνεύρεση που χάρισε στο ελληνικό κοινό δεκάδες επιτυχίες. Εξήντα χρόνια μετά τη θαρραλέα κάθοδο στην Αθήνα, περί τα 2.200 τραγούδια φέρουν την υπογραφή του.

Στη γεμάτη καριέρα του, ωστόσο, δεν έλειψαν και οι σκοτεινές στιγμές. Συζητά ανοιχτά για τη 15ετή μάχη του με την κατάθλιψη και τον πανικό, σε μία περίοδο που συνέθεσε μερικές από τις διαχρονικότερες επιτυχίες του και συνεργάστηκε με “πρώτα ονόματα”, όπως ο Στράτος Διονυσίου, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Πασχάλης Τερζής – με τον οποίο σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσουν ένα νέο τραγούδι.

Μιλάει, ακόμα, με πάθος για τη σύντροφο της ζωής του και την όμορφη οικογένεια που δημιούργησαν, παρά τα απαιτητικά ωράρια της εργασίας του, ενώ μυεί τη Χριστίνα Βίδου στα μυστικά του ψαρέματος και της θάλασσας, εκεί όπου βρίσκει γαλήνη και ηρεμία.

Για την προσωπικότητα και το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι μιλούν άνθρωποι που τον γνωρίζουν καλά: Ο Γιώργος Νταλάρας, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο καρδιοχειρουργός Στρατής Παττακός και η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

