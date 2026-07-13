Ένα φυσικό σάκχαρο που απαντάται στα σμέουρα (κόκκινα βατόμουρα) και χρησιμοποιείται ακόμη και σε προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε ένα τεράστιο νέφος αερίων και σκόνης κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας. Η ανακάλυψη δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κάπου στον Γαλαξία υπάρχει ένας πολιτισμός λάτρης των φρούτων και του ασφαλούς μαυρίσματος. Ωστόσο, αποτελεί μια σημαντική ένδειξη ότι βασικές χημικές ενώσεις που σχετίζονται με την εμφάνιση της ζωής μπορούν να σχηματίζονται ακόμη και στο παγωμένο διάστημα ανάμεσα στα άστρα.

Το σάκχαρο ερυθρουλόζη (erythrulose) φαίνεται ότι δημιουργείται μέσω χημικών αντιδράσεων πάνω σε απειροελάχιστους κόκκους διαστρικής σκόνης. Στη συνέχεια, αυτοί οι κόκκοι μπορούν να καταλήξουν σε πλανήτες είτε απευθείας είτε ενσωματωμένοι σε κομήτες και αστεροειδείς που συγκρούονται με αυτούς.

«Είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται σάκχαρο στο διαστρικό διάστημα και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί δείχνει ότι τέτοιες ενώσεις είναι πιθανότατα πιο συνηθισμένες απ' όσο πιστεύαμε», δήλωσε η δρ Ιζασκούν Χιμένες-Σέρα από το Κέντρο Αστροβιολογίας της Ισπανίας. «Η ανακάλυψη ενισχύει το ενδεχόμενο η ζωή να μπορεί να αναπτυχθεί και σε άλλους κόσμους, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που εξελίχθηκε στη Γη.»

Ένα μυστήριο για την προέλευση της ζωής

Οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και χρόνια να εξηγήσουν πώς τα απλά σάκχαρα έγιναν τόσο άφθονα στη νεαρή Γη, καθώς εργαστηριακά πειράματα δείχνουν ότι δύσκολα θα μπορούσαν να σχηματιστούν στις τότε συνθήκες του πλανήτη. Αν και στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί σάκχαρα σε αρχαίους μετεωρίτες και στον αστεροειδή Μπένου, αυτή είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια ένωση ανιχνεύεται απευθείας στο διαστρικό μέσο, δηλαδή στο υλικό που γεμίζει τον χώρο ανάμεσα στα άστρα.

Η ανακάλυψη κοντά στο κέντρο του Γαλαξία

Η ομάδα της Χιμένες-Σέρα χρησιμοποίησε δύο ισπανικά ραδιοτηλεσκόπια για να μελετήσει το νέφος σκόνης G+0.693-0.027, κοντά στο κέντρο του Γαλαξία.

Αρχικά οι ερευνητές δεν εντόπισαν απλά σάκχαρα με τρία άτομα άνθρακα και πίστεψαν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν μικρές. Ωστόσο, προς μεγάλη τους έκπληξη, κατέγραψαν το χαρακτηριστικό φασματικό «αποτύπωμα» της ερυθρουλόζης, ενός σακχάρου με τέσσερα άτομα άνθρακα.

«Προς μεγάλη μου έκπληξη είδα τα σήματα», ανέφερε η επικεφαλής της έρευνας.

Σχηματίζεται στους -250°C

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Astronomy, η ερυθρουλόζη σχηματίζεται όταν δύο άλλες οργανικές ενώσεις – η γλυκολαλδεΰδη και η αιθυλενογλυκόλη – αντιδρούν πάνω σε μικροσκοπικούς κόκκους διαστρικής σκόνης.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους -250 βαθμούς Κελσίου.

Πιθανός «σπόρος» για τη ζωή στη Γη

Πέρα από το ότι αποτελούν πηγή ενέργειας για τους ζωντανούς οργανισμούς, τα απλά σάκχαρα μπορούν να συμμετέχουν στον σχηματισμό ριβονουκλεοτιδίων, των δομικών λίθων του RNA, το οποίο θεωρείται ότι αποτέλεσε το πρώτο γενετικό υλικό πριν από την εμφάνιση του DNA.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι κατά την περίοδο του Ύστερου Μεγάλου Βομβαρδισμού, όταν αμέτρητοι αστεροειδείς και κομήτες προσέκρουαν στη νεαρή Γη, εκατομμύρια τόνοι ερυθρουλόζης ενδέχεται να έφτασαν στην επιφάνειά της.

«Αυτή η "βροχή" οργανικών ενώσεων πιθανότατα αποτέλεσε ένα κρίσιμο βήμα, συμβάλλοντας στη δημιουργία της προβιοτικής "σούπας", μέσα στην οποία σχηματίστηκαν τα πρώτα βιομόρια», εξήγησε η Χιμένες-Σέρα.

Από τα σμέουρα... στις κρέμες αυτομαυρίσματος

Η ερυθρουλόζη υπάρχει σε πολύ μικρές ποσότητες στα κόκκινα σμέουρα, όμως χρησιμοποιείται ευρέως και σε προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος. Εκεί αντιδρά με τα αμινοξέα των νεκρών κυττάρων του δέρματος, δημιουργώντας καφέ χρωστικές ουσίες μέσω της αντίδρασης Maillard – της ίδιας χημικής διαδικασίας που χαρίζει στην μπριζόλα τη χαρακτηριστική σκούρα κρούστα της.

Ο καθηγητής Γιοσιχίρο Φουρουκάουα από το Πανεπιστήμιο Τοχόκου της Ιαπωνίας, ο οποίος είχε ανακαλύψει σάκχαρα στον αστεροειδή Μπένου, χαρακτήρισε την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική.

«Περιμέναμε εδώ και χρόνια μια τέτοια άμεση ανίχνευση. Τα σάκχαρα που σχηματίζονται στο διαστρικό μέσο μπορούν να φτάσουν στη Γη και σε άλλους πλανήτες μέσω της σκόνης των κομητών. Αυτή η παροχή οργανικών μορίων ίσως διευκόλυνε την εμφάνιση της ζωής, αν και ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο συνέβη αυτό παραμένει άγνωστος», δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

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