Λιόνα Λούις: Το «One More Sleep» είναι το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Ο εορταστικός ύμνος της Λιόνα Λούις, «One More Sleep», στέφθηκε επίσημα το πιο δημοφιλές βρετανικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 21ου αιώνα.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2013, έφτασε στο νούμερο τρία στο βρετανικό chart singles και έχει πλέον συγκεντρώσει πάνω από 190 εκατομμύρια streams σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts ξεπερνώντας πολλά σύγχρονα τραγούδια.

Από την κυκλοφορία του το «One More Sleep» έχει συσσωρεύσει το ισοδύναμο 14 εβδομάδων συνεχούς αναπαραγωγής στο βρετανικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Κατέλαβε άνετα την πρώτη θέση μπροστά από το επόμενο πιο δημοφιλές σύγχρονο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το «Underneath the Tree» της Κέλι Κλάρκσον, το οποίο έχει συγκεντρώσει το ισοδύναμο 11 εβδομάδων συνεχούς ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής αναπαραγωγής.

«Είναι πραγματικά ξεχωριστό να γνωρίζω ότι το "One More Sleep" φέρνει λίγη χαρά στα Χριστούγεννα των ανθρώπων» ανέφερε η Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός. «Το τραγούδι και ολόκληρο το άλμπουμ σημαίνουν τόσα πολλά για μένα. Είναι πραγματικά όμορφο που οι άνθρωποι συνδέονται με αυτό και ως καλλιτέχνης ήλπιζα ακριβώς αυτό» τόνισε. Το «One More Sleep» από το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της Λιόνα Λούις, «Christmas with Love», επιστρέφει στο Top 40 των βρετανικών charts κάθε εορταστική περίοδο από το 2018.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.