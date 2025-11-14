«The Floor» με τον Γιώργο Λιανό: Η Μαρία έγινε αφεντικό και η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 2.000 ευρώ!

Τα πάνω-κάτω ήρθαν στο πέμπτο επεισόδιο του «The Floor», που μεταδόθηκε χθες (13/11) στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό και τους παίκτες να μην πιστεύουν στα μάτια τους... Και αυτό γιατί είδαν κάποια από τα μεγάλα φαβορί να καταρρέουν και κάποια outsider να ανέρχονται επικίνδυνα!

Ο Κέβιν, τελευταίος νικητής του προηγούμενου επεισοδίου, συνέχισε και προκάλεσε τη Βίκυ στην κατηγορία «Σύνθετες λέξεις». Η καθηγήτρια ξένων γλωσσών τον νίκησε και διεύρυνε την κυριαρχία της, στο κέντρο του «The Floor», με 3 τετράγωνα. Έχοντας αποκτήσει λίγους παλμούς από την παραπάνω μονομαχία, επέστρεψε στη θέση της. Ακολούθησε μια σειρά στρατηγικών αναμετρήσεων γνώσεων αλλά και δυναμικών μονομαχιών μέχρι να μάθουμε τους δύο κορυφαίους παίκτες: τον Χρήστο και τη Μαρία, με 8 και 10 τετράγωνα αντίστοιχα.

Η τύχη ευνόησε τους πιο τολμηρούς. Ο Χρήστος και η Μαρία αναμετρήθηκαν στην ουδέτερη κατηγορία «Μοντέλα», αλλά τα διαδοχικά πάσο του πρώτου τού στέρησαν πολύτιμο χρόνο. Έτσι, η Μαρία έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 2.000 ευρώ!

Δείτε το video: Η Μαρία γνώριζε καλύτερα τα μοντέλα και κέρδισε 2.000 ευρώ!

Τι είδαμε να συμβαίνει στο επεισόδιο:

Η Βίκυ επέστρεψε στην ασφάλεια του «The Floor» και η τυχαία επιλογή έφερε στο προσκήνιο την Τόνια. Εκείνη, προκάλεσε με τη σειρά της την Κατερίνα στην κατηγορία «Έλληνες μπασκετμπολίστες», με στόχο να κερδίσει τα τετράγωνα της, και τα κατάφερε. Με μία μόνο νίκη ανέβηκε στην κορυφή με 7 τετράγωνα.

Δείτε το video: Όταν ο Αλβέρτης έγινε Αλεβιζάκος, ο Καμπούρης έγινε Φώτσης και ο Φώτσης... Φατσούλας

Ακολούθησε η Ντιάνα, η οποία προκάλεσε την Αρχοντούλα στην κατηγορία «Vintage». Η Αρχοντούλα νίκησε, επεκτάθηκε στα 6 τετράγωνα και κληρονόμησε την κατηγορία «Χαρακτήρες ταινιών». Νιώθοντας δυνατή και πεπεισμένη ότι θα φθάσει στον μεγάλο τελικό, προκάλεσε τον Κώστα στις «Λέξεις από Σ» όμως... ηττήθηκε! Έτσι, με μία μόνο νίκη εκτοξεύτηκε –και αυτός- στην κορυφή με 7 τετράγωνα.

Η τυχαία επιλογή έφερε στο προσκήνιο τον Μιχάλη, ο οποίος δεν είχε περιθώρια... επιλογών. Προκάλεσε την Τόνια στις «Ράτσες σκύλων», με εκείνη να προσθέτει ακόμη μία νίκη και να βλέπει τους αντιπάλους της από την κορυφή με 8 τετράγωνα. Στη συνέχεια, επίλεξε να επιστρέψει στην ασφάλεια του «The Floor».

Οι μονομαχίες γνώσεων συνεχίστηκαν με ένταση αλλά και γνώση, ενώ δεν έλειψε το πρώτο beef ανάμεσα σε παίκτες. Σε άλλο σημείο του χθεσινού επεισοδίου, είδαμε τον Χρήστο να έρχεται στο προσκήνιο και να αναμετριέται με τον Μάριο. Ο πρώτος κέρδισε, φθάνοντας στην κορυφή με 8 τετράγωνα. Και μπορεί ο Μάριος να έφυγε, αλλά ήδη έχει κερδίσει 4.000 ευρώ!

Δείτε το video: Το πρώτο... beef μεταξύ παικτών είναι γεγονός!

Δείτε το video: Μια τολμηρή πρόκληση, το ρίσκο της μη χρήσης του «Χρυσού Τετραγώνου» και μία μεγάλη ανατροπή!

Δικαίωμα να παίξει, χάρη στην τυχαία επιλογή, απέκτησε και η Μαρία. Εκείνη, τόλμησε και προκάλεσε την Τόνια στην κατηγορία «Σαφάρι». Νίκησε και ανέβηκε στην κορυφή, διατηρώντας την κατηγορία της. Στη συνέχεια, προκάλεσε τη Ζωή στην «Γυναικεία ομορφιά» και ξανά νίκησε, μένοντας μόνη στην κορυφή.

50 παίκτες συνεχίζουν στο 6ο επεισόδιο και έρχονται ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στη διεκδίκηση του μεγάλου επάθλου αξίας 50.000 ευρώ!

Δείτε το video: Όταν ο γιος πασίγνωστου ηθοποιού συνάντησε τον δημιουργό για «λαϊκά χιτάκια»

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Δείτε το trailer του επόμενου επεισοδίου (20/11):

