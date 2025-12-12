Σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αποχαιρετά την Καστοριά με ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ξεχωριστές ανθρώπινες ιστορίες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Ζωή Φίτσιου είναι χάλκινη Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024». Από μικρή είχε στην καθημερινότητά της την κωπηλασία, καθώς ο πατέρας της ήταν προπονητής. Έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε στην Καστοριά, στο Μαυροχώρι, λόγω του μετέπειτα προπονητή της και το χωριό έγινε σπίτι της. Πέρασε δυσκολίες, άφησε την κωπηλασία για να εργαστεί ως νηπιαγωγός, αλλά το όνειρό της ήταν πάντα αυτό το άθλημα. Επέστρεψε, δούλεψε σκληρά και το 2024 κατέκτησε το χάλκινο. Όπως λέει όμως, η κωπηλασία είναι στην αφάνεια και πλέον ένας από τους στόχους της είναι να κάνει τους Έλληνες να γνωρίσουν το άθλημα και να το αγαπήσουν.

Περίπου 20 χλμ έξω από την πόλη της Καστοριάς και σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 600 μέτρα, κοντά στον ποταμό Αλιάκμονα, ανακαλύψαμε ένα εκτροφείο σαλιγκαριών. Ιδιοκτήτες του δύο αδέλφια, με σπουδές στη Γεωπονική και την Κτηνιατρική αντίστοιχα, δύο νέοι με όνειρα, στόχους, πείσμα και επιμονή. Εκτός από το εκτροφείο, διαθέτουν και εργαστηριακό χώρο, όπου μεταποιούνται τα σαλιγκάρια και παρασκευάζονται τρόφιμα και καλλυντικά.

Μεγάλη ζημιά, που φτάνει το 90%, προκάλεσε στα φημισμένα μήλα Καστοριάς ο παγετός που χτύπησε την καλλιέργεια τον Απρίλιο. Τελειωτικό χτύπημα οι έντονες χαλαζοπτώσεις που ακολούθησαν. Οι μηλοπαραγωγοί περιμένουν αποζημιώσεις τις οποίες, όπως λένε, δεν φαίνεται να λαμβάνουν…

