Ο Μέντα 88 συνεχίζει να εκπλήσσει τους ακροατές του με όλα όσα ετοιμάζει. Για δεύτερη χρονιά, διοργανώνει ένα party με πολύ κέφι, μουσική και χορό. Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 21.30, έχουμε ραντεβού στον «Άγιο», στο κέντρο της Αθήνας, για το... Μέντα Party Χριστουγέννων!

Η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Πέννυ Μπαλτατζή και οι παραγωγοί του αγαπημένου μουσικού σταθμού, Βιβή Παπαστάθη και Βάσια Ρεντούμη, γίνονται dj, διαλέγουν τις αγαπημένες τους Μέντα μουσικές και στήνουν ένα αξέχαστο και αληθινά γιορτινό Μέντα Party!

Μέντα Party Χριστουγέννων.

Μια μουσική αγκαλιά... από τον Μέντα 88.

ΜΕΝΤΑ PARTY ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ | Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 21.30

Στον «Άγιο» | Διδότου 31Α, Κολωνάκι

Η είσοδος στο πάρτι του Μέντα 88 πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Πηγή: skai.gr

