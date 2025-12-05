Το όγδοο επεισόδιο του «The Floor», που μεταδόθηκε χθες (04/12), ήταν γεμάτο από μια σειρά ανατροπών, στρατηγικών κινήσεων και συναρπαστικών μονομαχιών γνώσεων, με την κορυφή να αλλάζει χέρια πέντε φορές!

Η Μαίρη, με συνολικά 42 τετράγωνα, επέστρεψε αποφασισμένη. Προκάλεσε τον Δομένικο, έναν αντίπαλο που πολλοί φοβόντουσαν εξαιτίας της κατηγορίας του: «Χημικά Στοιχεία». Με μηδέν απαντήσεις, η Μαίρη αποχώρησε, δηλώνοντας ότι ήθελε να «κάψει» την κατηγορία και προκαλώντας αναστάτωση στους συμπαίκτες/ αντιπάλους της. Ακόμα, αναφέρθηκε σε κλίκες και συμπεριφορές που την ενόχλησαν και την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Η Μαίρη βάζει «φωτιά» στο... Floor και ξεσκεπάζει τις κλίκες:

Έπειτα από μια σειρά δυνατών αναμετρήσεων, ο Θεόδωρος και ο Βασίλης Ν. με 54 και 6 τετράγωνα αντίστοιχα, αναδείχθηκαν κορυφαίοι παίκτες του επεισοδίου. Αναμετρήθηκαν στην ουδέτερη κατηγορία «Έλληνες με διεθνή παρουσία» και ο Βασίλης Ν. κατέκτησε άλλη μια νίκη. Πρόσθεσε 2.000 ευρώ στα κέρδη του, φθάνοντας συνολικά τις 6.000 ευρώ!

Ο Βασίλης Ν. αναγνώρισε περισσότερους «Έλληνες με διεθνή παρουσία» και αύξησε τα κέρδη του:

Τι είδαμε να συμβαίνει στο επεισόδιο:

Ο Δομένικος, έχοντας αποκτήσει τα 43 τετράγωνα από τη Μαίρη, επέστρεψε στην ασφάλεια του «The Floor». Λίγο αργότερα, ο Κωνσταντίνος επιχείρησε να τον... εκθρονίσει, αλλά ο Δομένικος διατήρησε τη δυναμική του και συνέχισε ασταμάτητος.

Έχοντας στη διάθεσή του 49 τετράγωνα και το «Χρυσό Τετράγωνο», με το bonus των πέντε δευτερολέπτων, ο Δομένικος προκάλεσε τον Ανδρέα Κ., στην κατηγορία «Διάστημα», και βρήκε τον... δάσκαλο του. Ο Ανδρέας Κ. κατέκτησε το μισό «Floor» και αποφάσισε να συνεχίσει, μέχρι που έχασε από τον Άκη.

Ο Ανδρέας Κ. κατάφερε να εκθρονίσει τον Δομένικο:

Ο Άκης πήρε τη σκυτάλη με 53 τετράγωνα και την νέα κατηγορία «Γνωστός και Πλούσιος», ηττήθηκε όμως από τον Θεόδωρο. Εκείνος, με μία και μόνο νίκη, πέρασε στην πρώτη θέση με 54 τετράγωνα!

Οι 20 παίκτες του ημιτελικού είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τα κεκτημένα τους! Ποιοι θα τα καταφέρουν;

Δείτε το trailer για τον Ημιτελικό (11/12):

