«Ένα μικρό διαμάντι από τον Φρέντι»- Oι Queen κυκλοφορούν ξεχασμένο τους τραγούδι από το 1989

Ήταν ανάμεσα στα τραγούδια για το 13ο στούντιο άλμπουμ τους, «The Miracle», το οποίο κυκλοφόρησε στις 22 Μαΐου του 1989. Ο Μέρκιουρι πέθανε δύο χρόνια αργότερα.

Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος των «Queen» Μπράιαν Μέι (Brian May) και Ρότζερ Τέιλορ (Roger Taylor) επιβεβαίωσαν στο BBC ότι θα παρουσιάσουν ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τον αείμνηστο Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury). Τίτλος του «Face It Alone»!

Ο Τέιλορ το χαρακτήρισε «ένα μικρό διαμάντι από τον Φρέντι».

Παραδέχθηκε ότι το είχαν ξεχάσει και το χαρακτήρισε «υπέροχο» και «πραγματική ανακάλυψη».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα «κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο». Ο Μέι πρόσθεσε: «Ήταν “κρυμμένο”. Το ακούγαμε πολλές φορές και λέγαμε: Ωχ όχι, δεν μπορούμε πραγματικά να το “σώσουμε”. Είναι όμορφο και συγκινητικό».

«Ένα κομμάτι γεμάτο πάθος», συμφώνησε ο Τέιλορ. «Κάντε ό,τι θέλετε με τη μουσική μου αλλά μη με κάνετε να φαίνομαι βαρετός», ήταν οι τελευταίες λέξεις του Φρέντι Μέρκιουρι προς τους κληρονόμους του και τα μέλη των Queen, λίγες μέρες πριν πεθάνει, στις 24 Νοεμβρίου του 1991.

