Οι Kool & The Gang ανακοίνωσαν το νέο άλμπουμ τους - Πάρτε μια γεύση

Η μουσική τους έχει συμπεριληφθεί σε διάφορα soundtracks ταινιών, όπως «Rocky», «Saturday Night Fever», «Pulp Fiction» και «Wreck-It Ralph»

Οι Kool & The Gang προετοιμάζονται για την 60η επέτειό τους και ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, «People Just Wanna Have Fun». Προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 14 Ιουλίου μέσω της Astana Music, το άλμπουμ είναι το 34ο του αμερικανικού γκρουπ της R&B, soul και funk.

Με επικεφαλής το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Ρόμπερτ «Κουλ» Μπελ και τον Τζορτζ «Φάνκι» Μπράουν οι Kool & the Gang ηχογράφησαν 15 τραγούδια.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει τις τελευταίες ηχογραφήσεις με τους αδερφούς του Κουλ, Ρόναλντ «Κάλις» Μπελ και Ντένις «Ντι Τι» Ο. Τόμας, ιδρυτικά μέλη και σαξοφωνίστες των Kool & The Gang, οι οποίοι πέθαναν το 2020 και το 2021 αντίστοιχα.

Οι Σα Σα Τζόουνς, Σον ΜακΚουίλερ, Ντόμινικ Κάραν, Ρικ Μαρσέλ, Γουόλτ Άντερσον, Έιμι Μίλερ, Λαβέλ Έβανς και Ολ συμμετέχουν στα κύρια φωνητικά.

«Έχουμε funk, έχουμε πιο jazz τραγούδια, έχουμε μερικές μπαλάντες. Έπειτα, υπάρχουν τραγούδια που περνούν σε ένα είδος ποπ. Περνάμε από τη δεκαετία του 1970, τη δεκαετία του 1980 και φθάνουμε μέχρι σήμερα. Είναι κλασικά, είναι σύγχρονα - τα καταγράψαμε όλα εδώ. Με όλη τη μουσική μας όλα αυτά τα χρόνια, ο κόσμος διασκέδαζε. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό το άλμπουμ τα συνοψίζει σχεδόν όλα» ανέφερε ο Ρόμπερτ «Κουλ» Μπελ. Ο Μπράουν πρόσθεσε: «Όλα έγιναν ζωντανά. Τίποτα δεν πετάχτηκε. Φροντίσαμε να έχουμε υπεριώδη φώτα και σπρέι και μάσκες. Κανείς δεν αρρώστησε. Περιορίσαμε τον αριθμό των ατόμων στο στούντιο».

Το συγκρότημα, το οποίο ιδρύθηκε το 1964, βρίσκεται πίσω από μια σειρά από διαχρονικές επιτυχίες, «Celebration», «Ladies Night», «Get Down on It», «Summer Magic» και «Hollywood Swinging». Η μουσική τους έχει, επίσης, συμπεριληφθεί σε διάφορα soundtracks ταινιών, όπως Rocky, Saturday Night Fever, Pulp Fiction και Wreck-It Ralph.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

