Οι Harry Styles, Post Malone, Lizzo είναι υποψήφιοι για τα φετινά Webby Awards

Οι Harry Styles, Post Malone, Lizzo, Doja Cat, Megan Thee Stallion, οι ηθοποιοί της σειράς «Ted Lasso» και η διαδικτυακή σειρά για ένα παιδί που αγαπά το καλαμπόκι είναι μεταξύ των υποψηφίων για τα φετινά Webby Awards, που αναγνωρίζουν το καλύτερο διαδικτυακό περιεχόμενο και τους δημιουργούς τους.

Η Διεθνής Ακαδημία Ψηφιακών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τους υποψήφιους, αποτέλεσμα σχεδόν 14.000 συμμετοχών από 70 χώρες.

Ο Harry Styles κέρδισε υποψηφιότητα για τη διαφήμισή του για τα AirPods, ο Trevor Noa για τα στιγμιότυπα που γυρίστηκαν μεταξύ των σκηνών στο «The Daily Show» και οι θαυμαστές των BTS για τις μεταφορτώσεις τους στο YouTube με τίτλο #MyBTStory.

Η Lizzo είναι υποψήφια για την παρουσίαση της εκπομπής της «Lizzo's Watch Out For the Big Grrrls», στην οποία αναζητά χορευτές.

Το κοινωνικό βίντεο της Doja Cat για την Taco Bell's Mexican Pizza προτάθηκε για την καλύτερη διαφημιστική συνεργασία, όπως επίσης η συνεργασία της σειράς «Ted Lasso» και του FIFA 23.

Στις υποψηφιότητες περιλαμβάνονται το «Recess Therapy», το σόου που ανέδειξε τον 7χρονο Tariq που αγαπά το καλαμπόκι, η εμπειρία ακρόασης του Post Malone για το «Twelve Carat Toothache» και συναυλία VR (εικονικής πραγματικότητας) από τη Megan Thee Stallion είναι υποψήφια για την καλύτερη metaverse, καθηλωτική ή εικονική ερμηνεία.

