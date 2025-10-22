Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο με την έκτακτη μετάδοση του πρώτου από τα 6 αδημοσίευτα ακόμη ντοκιμαντέρ «LONG PLAY» που είναι αφιερωμένα στη ζωή του με πρωταγωνιστή τον μεγάλο μας τραγουδοποιό και σε δημοσιογραφική επιμέλεια του Παύλου Τσίμα.

Στα ντοκιμαντέρ αυτά που έμελλε να είναι και η τελευταία παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου, ο ίδιος διηγείται ιστορίες που σημάδεψαν τη ζωή του αλλά και τις ζωές όλων μας από το 1965 που κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο ως σήμερα, ενώ για τελευταία φορά τραγουδάει με την κιθάρα και τη μοναδική φωνή του τραγούδια που αγαπήσαμε όλοι από τη δισκογραφία του.

Στα «LONG PLAY», που θα μεταδοθούν, όπως είχαν προγραμματισθεί, το Νοέμβριο, μιλούν στον Παύλο Τσίμα προσωπικότητες που διασταυρώθηκαν μαζί του στα εύκολα και στα δύσκολα, ενώ το εικαστικό κομμάτι που είναι τηλεοπτικά καινοτόμο, έχει την υπογραφή του Αλέξη Κυριτσόπουλου, του συνοδοιπόρου και φίλου του Σαββόπουλου, με έργα που σχεδίασε ειδικά για το συγκεκριμένα ντοκιμαντέρ τα οποία αποκτούν ζωή μέσω animation.

Απόψε στις 21.00, ο ΣΚΑΪ και η ΔΕΗ, που είναι χορηγός της συγκεκριμένης σειράς, τιμούν τον μεγάλο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο.

Καλό ταξίδι «Νιόνιο της καρδιάς μας»!

