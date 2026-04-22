Ο Ουίλιαμ ρώτησε 100χρονη για το μυστικό της μακροζωίας: Η απρόσμενη απάντηση

Μια απροσδόκητη συμβουλή όσον αφορά «το μυστικό της νεότητας» έλαβε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης προς τιμήν της Βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία θα συμπλήρωνε τα 100 της χρόνια.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και μέλη της βασιλικής οικογένειας τίμησαν τη μνήμη της εκλιπούσας βασίλισσας σε δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, που παρέθεσαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης μέλη της βασιλικής οικογένειας αλλά και πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 100ό έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με το «Hello! Magazine», ο 43χρονος Ουίλιαμ είχε έναν ευχάριστο διάλογο με την 100χρονη Τζόαν Ίλινγκγουορθ, σχολιάζοντας της ότι δεν μπορούσε να πιστέψει πως είναι 100 ετών.

Η ίδια ανέφερε ότι ο πρίγκιπας τη ρώτησε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας, με εκείνη να απαντά πως καταναλώνει γλυκίσματα

Στην εκδήλωση σερβιρίστηκε τούρτα γενεθλίων με τον αριθμό «100», ενώ μπάντα έπαιξε το «Happy Birthday». Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα παρέδωσαν προσωπικά ευχετήριες κάρτες στους υπεραιωνόβιους καλεσμένους.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις τιμητικές δράσεις για τη Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία απεβίωσε το 2022 σε ηλικία 96 ετών και θα συμπλήρωνε τα 100 της χρόνια στις 21 Απριλίου.

