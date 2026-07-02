O Drake και η πορεία του στη μουσική βιομηχανία μάθημα σε πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Πανεπιστήμιο Concordia στο Μόντρεαλ θα προσφέρει από το φθινόπωρο του 2026 το μάθημα «Drake: Media, Myth & Manhood», αφιερωμένο στον μουσικό κατάλογο και τη μυθολογία του ράπερ Drake.

Το μάθημα εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών «Hip-Hop: Past, Present & Future» και εστιάζει τόσο στην κουλτούρα του hip-hop όσο και στη βιομηχανία μουσικής.

Η ύλη του μαθήματος διαμορφώνεται από τον Yassin «Narcy» Alsalman, απόφοιτο του Concordia και ράπερ-καθηγητή που έχει διδάξει και μαθήματα για τον Kanye West.

Ο Drake πρόκειται να αποτελέσει θέμα του πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Concordia στο Μόντρεαλ θα προσφέρει το μάθημα «Drake: Media, Myth & Manhood» κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού εξαμήνου του 2026. Το μάθημα αφιερωμένο είναι στον μουσικό κατάλογο του ράπερ από το Τορόντο, τη μυθολογία της κουλτούρας και τα συστήματα της βιομηχανίας στα οποία εντάσσεται η καριέρα του.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος σπουδών «Hip-Hop: Past, Present & Future» η ύλη καθορίζεται από τον ράπερ και καθηγητή Yassin «Narcy» Alsalman, απόφοιτο του Concordia που επιστρέφει στο πανεπιστήμιό του. Ο Alsalman έχει διδάξει στο παρελθόν μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου για τον Kanye West.

Στο νέο του μάθημα θα εξετάζει την άνοδο και την υποδομή της δισκογραφικής εταιρείας OV, του Drake τη σχέση μεταξύ τέχνης και καπιταλισμού και τα συστήματα της βιομηχανίας στα οποία πρέπει να κινούνται οι καλλιτέχνες.

Στην περιγραφή του μαθήματος τονίζεται ότι η πολιτική και η τέχνη δεν μπορούν να διαχωριστούν όταν η πολιτική είναι σαθρή και ότι τα ζητήματα που θα διερευνηθούν είναι ο έλεγχος των δισκογραφικών, οι μηχανισμοί των stream farms (φάρμες αναπαραγωγής) και οι αγωγές θρυλικών καλλιτεχνών κατά της βιομηχανίας.

Πηγή: skai.gr

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