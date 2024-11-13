Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαρίνα Σάττι: Με γεια το μαλλί! – Η αλλαγή στην εμφάνισή της (φωτό)

Η ανάρτησή της στο Instagram με το νέο hair look 

Μαρίνα Σάττι

Η Μαρίνα Σάττι έκανε την απόλυτη αλλαγή στην εμφάνισή της και υποδέχτηκε τον χειμώνα με ένα νέο ανατρεπτικό «look». Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποχωρίστηκε τα μακριά μαύρα μαλλιά της, ενώ προχώρησε και σε μια τολμηρή αλλαγή στο χρώμα τους.

Μαρίνα Σάττι

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα τα έκοψε ένα κοντό καρέ και τα έβαψε ροζ, με το hair look της να την κάνει, σχεδόν, αγνώριστη.

Μαρίνα Σάττι

«Hiiiii, I’m still alive and I miss you», έγραψε στην ανάρτησή της και ακολούθησαν πλήθος διθυραμβικών σχολίων, που φαίνεται να στηρίζουν τη νέα αλλαγή στην εμφάνισή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρίνα Σάττι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark