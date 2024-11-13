Μαρίνα Σάττι: Με γεια το μαλλί! – Η αλλαγή στην εμφάνισή της (φωτό)

Η Μαρίνα Σάττι έκανε την απόλυτη αλλαγή στην εμφάνισή της και υποδέχτηκε τον χειμώνα με ένα νέο ανατρεπτικό «look». Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποχωρίστηκε τα μακριά μαύρα μαλλιά της, ενώ προχώρησε και σε μια τολμηρή αλλαγή στο χρώμα τους.
Συγκεκριμένα, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα τα έκοψε ένα κοντό καρέ και τα έβαψε ροζ, με το hair look της να την κάνει, σχεδόν, αγνώριστη.
«Hiiiii, I’m still alive and I miss you», έγραψε στην ανάρτησή της και ακολούθησαν πλήθος διθυραμβικών σχολίων, που φαίνεται να στηρίζουν τη νέα αλλαγή στην εμφάνισή της.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.