Μπίλι Άιλις: Ο αδερφός της υπογράφει τη μουσική της δεύτερης σεζόν της σειράς «Beef»

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ και 11 Γκράμι, Φινέας Ο' Κόνελ, υπογράφει τη μουσική της δεύτερης σεζόν της ανθολογικής σειράς των Netflix και A24, «Beef». Ο τραγουδοποιός, παραγωγός και μόνιμος συνεργάτης της αδελφής του Μπίλι Άιλις (Billie Eilish), δήλωσε πως «πέρασε τους τελευταίους 12 μήνες βυθισμένος στον κόσμο του "Beef"». Υπογράμμισε πως έχει γράψει όλη τη μουσική της σειράς από την αρχή και πρόσθεσε: «Πρέπει να είδα κάθε σκηνή εκατό φορές όσο συνέθετα τη μουσική και με συγκινούσε κάθε φορά».

Ο δημιουργός, σεναριογράφος, εκτελεστικός δημιουργός και showrunner του «Beef», Λι Σουνγκ Τζιν, αποθέωσε το ταλέντο του μουσικού, λέγοντας: «Ο Φινέας είναι το λαμπρό μυαλό πίσω από τα περισσότερα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την προσωπική μου ζωή την τελευταία δεκαετία». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «έχει τη μοναδική ικανότητα να δίνει στα πιο σκοτεινά συναισθήματα μια οδυνηρά όμορφη χροιά».

Η νέα σεζόν του βραβευμένου με Emmy δράματος που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, επιστρέφει με νέο καστ και διαφορετική ιστορία, μετά την τεράστια επιτυχία του πρώτου μέρους όπου συμπρωταγωνιστούσαν ο Στίβεν Γιουν και η Αλι Γουόνγκ.

Στα νέα επεισόδια, ο Τσαρλς Μέλτον και η Κέιλι Σπέινι υποδύονται ένα νεαρό ζευγάρι που εργάζεται σε ένα country club. Οι δυο τους γίνονται μάρτυρες μιας έντονης σύγκρουσης ανάμεσα στο αφεντικό τους και τη σύζυγό του, ρόλους που ερμηνεύουν ο Όσκαρ Άιζακ και η Κάρεϊ Μάλιγκαν. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η βραβευμένη με Όσκαρ Γιουν Γιου Τζουνγκ και ο Σονγκ Κανγκ Χο. Σύμφωνα με το Variety, η νέα σεζόν του «Beef» αναμένεται στο Netflix από τις 16 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.