Michael Jackson: Το «Billie Jean» στο Νο.1 του Billboard Global 200

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το τραγούδι «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον κατέκτησε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200, περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Σε μία εβδομάδα ανέβηκε δύο θέσεις στο chart, ξεκινώντας πριν τρεις εβδομάδες από τη θέση Νο. 65.

Η άνοδος του τραγουδιού σχετίζεται με την επιτυχία της βιογραφικής ταινίας «Michael», η οποία κυριαρχεί στο αμερικανικό box office για τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο.

Περισσότερα από σαράντα χρόνια από την κυκλοφορία του, το εμβληματικό «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) γράφει ξανά ιστορία, κατακτώντας το τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως.

Μέσα σε μία εβδομάδα η θρυλική επιτυχία σημείωσε άνοδο δύο θέσεων και κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200.

Η εντυπωσιακή πορεία του «Billie Jean» ξεκίνησε πριν από τρεις εβδομάδες από το No. 65 και οφείλεται στην βιογραφική ταινία «Michael», η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate για το διάστημα 8-14 Μαΐου, το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και 3.000 ψηφιακές πωλήσεις παρουσιάζοντας μία μικρή μείωση της τάξης του 3%.

Ο Τζάκσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2009, βρίσκεται για πρώτη φορά στο Νο. 1 του Billboard Global 200. Παράλληλα, το «Billie Jean» που κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ «Thriller», τον Νοέμβριο του 1982, κατέρριψε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια άνοδο προς την κορυφή φτάνοντας στο Νο. 1 κατά την 144η εβδομάδα παρουσίας του στο chart.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

