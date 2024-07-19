Πλούτος: ΚΘΒΕ και Γιάννης Κακλέας στην Επίδαυρο με την κωμωδία του Αριστοφάνη

H κωμωδία «Πλούτος» του Αριστοφάνη, μια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε μετάφραση- ελεύθερη απόδοση κειμένου και σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024. Ο Χρεμύλος ανησυχεί για το μέλλον του γιου του. Ποιον δρόμο θα πρέπει να επιλέξει στη ζωή του: τον τίμιο, που θα τον αναγκάσει να ζει στη φτώχεια και στην ανέχεια ή τον δρόμο της ατιμίας και της διαφθοράς, που θα τον βοηθήσει να ζήσει άνετα τη ζωή του; Η συνάντηση με τον Πλούτο, που κυκλοφορεί τυφλός και τιμωρημένος από τον Δία, θα τον βοηθήσει να λύσει το πρακτικό του πρόβλημα. Τι θα γίνει όμως με το ηθικό; Μπορεί να συμβαδίσει ο πλούτος με την αρετή;

Παίζουν: Μαίρη Ανδρέου (Αερόπη), Μάνος Βακούσης (Χρεμύλος) Δημήτρης Διακοσάββας (Κλεώνυμος), Άννα Ευθυμίου (Πενία 3), Αλέξανδρος Ζουριδάκης (Πλούτος) κ.ά.

Παραστάσεις: Παρασκευή 19/7 και Σάββατο 20/7 στις 21:00

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: more.com

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου. Τηλ: 27530-22026, 27530-22096

Ετυμολογίες: Μια παράσταση των Ευθύμη Φιλίππου και Αγγελικής Παπούλια στο Μέγαρο Παλαιάς Βουλής

«Ετυμολογίες», στη νέα τους συνεργασία, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024, οι διεθνώς καταξιωμένοι και βραβευμένοι Ευθύμης Φιλίππου και Αγγελική Παπούλια συν-σκηνοθετούν μια παράσταση που προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία της αβεβαιότητας, της αμφισβήτησης και της ασάφειας σε σχέση με τη γλώσσα, την επικοινωνία και την εθνική ταυτότητα. Από τις 18 έως τις 22 Ιουλίου 2024 στο Μέγαρο Παλαιάς Βουλής. Σε ένα κτίριο-ορόσημο της ελληνικής ιστορίας, παρακολουθούμε τη διάλεξη μιας εισηγήτριας που παραθέτει επινοημένες ετυμολογίες διαφόρων λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Με εργαλείο τη γλώσσα και στοιχεία από τη μυθολογία, το νέο έργο του Ευθύμη Φιλίππου διερευνά τη σχέση ιστορίας και Ιστορίας· παρατηρεί το χάσμα ανάμεσα στο ψέμα και στην αλήθεια και τη λεπτή γραμμή που χωρίζει το υποκειμενικό από το αντικειμενικό.

Παίζουν: Ρένη Πιττακή, Αγγελική Παπούλια | Συμμετέχουν Jean-Jacques Tesson, Κωνσταντίνα Κολοβού

Παραστάσεις: Πέμπτη 18/07 στις 21:30, Παρασκευή 19/07 στις 19:30 και στις 21:30, Σάββατο 20/7 στις 21:30, Κυριακή 21/7 στις 19:30 και στις 21:30, Δευτέρα 22/7 στις 21:30

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: more.com και aefestival.gr

Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13 – Πλατεία Κολοκοτρώνη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0323 7617

Borborygmi, της Χαράς Κότσαλη στην Πειραιώς 260

Η παράσταση χορού Borborygmi, της Χαράς Κότσαλη, ανεβαίνει στην Πειραιώς 260, από τις 19 έως τις 21 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για να μας μιλήσει για τον θόρυβο. Με αφετηρία την πολιτική, ανθρωπολογική και φιλοσοφική διάσταση του θορύβου και αντλώντας έμπνευση από το παράδειγμα της noise μουσικής σκηνής, η Χαρά Κότσαλη μας καλεί να αφουγκραστούμε τα «θορυβώδη κοινωνικά σώματα» ‒ εκείνα που διαταράσσουν την αρμονία της κοινωνικής συναίνεσης. Χρησιμοποιώντας τον θόρυβο ως καλλιτεχνικό αντιπαράδειγμα, η χορογράφος αποτίει φόρο τιμής σε όλες εκείνες τις φωνές που, όσο ισχυρά κι αν αρθρώνονται, πρέπει να κάνουν πάντα πολύ «θόρυβο» για να ακουστούν.

Παίζουν: Χριστίνα Σκουτέλα, Χαρά Κότσαλη

Παραστάσεις: Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουλίου στις 21:30 και Κυριακή 21 Ιουλίου στις 20:00

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: more.com

Πειραιώς 260 – Χώρος Ε, 2103272000 (τηλ κέντρο Φεστιβάλ Αθηνών)

The Music Of Game Of Thrones, Lord Of The Rings & The Hobbit In Concert

Στο Christmas Theater μεταφέρεται η προγραμματισμένη για το Θέατρο Λυκαβηττού συναυλία. Μια μαγική βραδιά με την Καλίσι, Βασίλισσα των Δράκων και τον Μάγο Gandalf να σας υποδέχονται στην ειδικά διαμορφωμένη είσοδο, όπου θα απολαύσετε την αξεπέραστη μουσική από τις πιο αξέχαστες στιγμές των Επτά Βασιλείων και της Μέσης Γης από την συμφωνική ορχήστρα, χορωδία και σολίστ, με ειδικά εφέ και εντυπωσιακούς φωτισμούς. Συμμετέχουν: Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και η Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών.

Παρασκευή 19/7, 21:00

Εισιτήρια: από 15€. Προπώληση: more.com

Christmas Theater, Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

Ίδρυμα Γουλανδρή: Διπλό αφιέρωμα στο εμβληματικό ζευγάρι φωτογράφων Henri Cartier-Bresson και Martine Franck σε Άνδρο και Αθήνα

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, με τη συμβολή του Ιδρύματος Henri Cartier-Bresson, τιμά το μοναδικό ζευγάρι καλλιτεχνών Henri Cartier-Bresson (1908-2004) και Martine Franck (1938-2012) με ένα διπλό φωτογραφικό αφιέρωμα που θα παρουσιάζεται παράλληλα και στα δυο του μουσεία, στην Αθήνα και στην Άνδρο, από τις 3 Ιουλίου έως τις 27 Οκτωβρίου 2024. Τα έργα, που προέρχονται από τη συλλογή του Ιδρύματος Henri Cartier-Bresson, δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να διακρίνουν την ιδιαιτερότητα της ματιάς και των δυο φωτογράφων, αποφεύγοντας κάθε αντιπαράθεση ή σύγκριση καθώς οι εκθέσεις παρουσιάζονται στα δυο διαφορετικά μουσεία.

Διάρκεια Έκθεσης: 3 Ιουλίου-27 Οκτωβρίου 2024

Ωράριο: Δευ/Τετ/Πέμ/Σάβ/Κυρ: 10:00 – 18:00, Παρασκευή: 10:00 – 20:00

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Αθήνα / Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου

