"Lux Æterna": Η επιστροφή των Metallica μετά από 7 χρόνια - Ακούστε το νέο τραγούδι

Μετά από 7 χρόνια απουσίας, το πιο διάσημο χέβι μέταλ συγκρότημα επιστρέφει.

Οι Metallica ανακοίνωσαν νέο τραγούδι, νέο άλμπουμ και νέα περιοδεία, κάνοντας τα εκατομμύρια των φανς τους να παραληρούν από ενθουσιασμό.

Δίνοντας αρχικά στην δημοσιότητα το single "Lux Æterna" - κομμάτι που «συμπυκνώνει» τα σαράντα χρόνια των Metallica μέσα σε τρισήμισι λεπτά – η μπάντα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του δωδέκατου άλμπουμ του, 72 seasons, στις 14 Απριλίου 2023.

⚠️ NEW METALLICA SONG ⚠️ NEW METALLICA ALBUM ⚠️ NEW METALLICA TOUR ⚠️ pic.twitter.com/kDtLDY0spA