Kylie Minogue: Μετράμε αντίστροφα για το νέο της τραγούδι της «Padam Padam»

Λίγες ώρες απομένουν από την παρουσίαση του νέου τραγουδιού της Κάιλι Μινόγκ με τίτλο «Padam Padam» από το επερχόμενο άλμπουμ της «Tension».

Στο teaser που κυκλοφόρησε με μία πολύ μικρή γεύση από τον έντονο ρυθμό του νέου τραγουδιού, η σταρ ήταν ντυμένη στα κόκκινα με μία ολόσωμη φόρμα. Τα γυρίσματα έγιναν στο Λος Άντζελες με την Σόφι Μιλέρ να υπογράφει τη σκηνοθεσία. Στο άκουσμά του οι θαυμαστές της δημοφιλούς τραγουδίστριας το χαρακτήρισαν ως «το τραγούδι του καλοκαιριού».

«Το άλμπουμ είναι ένα μείγμα από τραγούδια που έχω γράψει και τραγουδιών που μου μίλησαν πραγματικά. Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ με βοήθησε να περάσω σε δύσκολες στιγμές και να γιορτάσω το τώρα» δήλωσε η τραγουδίστρια στη «Sun».

«Ξεκίνησα αυτό το άλμπουμ με ανοιχτό μυαλό και μια λευκή σελίδα. Σε αντίθεση με τα δύο τελευταία μου άλμπουμ δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο «θέμα. Θα έλεγα ότι είναι ένα μείγμα προσωπικής σκέψης και μελαγχολίας», πρόσθεσε.

