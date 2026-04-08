Κιμ Καρντάσιαν: Εκτελεστική παραγωγός σε νέο ριάλιτι με παίκτες μπέιζμπολ

Η Κιμ Καρντάσιαν αναλαμβάνει τον ρόλο της εκτελεστικής παραγωγού νέας σειράς ριάλιτι με θέμα οικογένειες νέων που αγωνίζονται για θέση στις μεγάλες διοργανώσεις μπέιζμπολ στις ΗΠΑ.

Η σειρά με τίτλο «Team Moms» έχει λάβει το πράσινο φως από την Paramount+ και θα κάνει πρεμιέρα εντός του 2026.

Συγκεκριμένα οι θεατές θα παρακολουθούν όσα συμβαίνουν στη Legendary Prep Academy, στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα, εντατική σχολή προετοιμασίας για παιδιά μεταξύ 6ης και 12ης τάξης που χρησιμεύει ως τροφοδότης για υποτροφίες σε κολέγια, συμφωνίες και τελικά φήμη στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπέιζμπολ MLB στις ΗΠΑ.

Η σειρά θα ακολουθεί τους προπονητές, τις οικογένειες και τους έφηβους αθλητές που αποτελούν την αρχική ενδεκάδα ενός από τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα νέων του μπέιζμπολ στον κόσμο. Το «Team Moms» είναι παραγωγή της «Love Island USA».

Σύμφωνα με την περίληψη στη σειρά οι γονείς των αθλητών είναι «πρόθυμοι να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να διαπρέψουν τα παιδιά τους στο αγαπημένο άθλημα της Αμερικής» και «δεν θα σταματήσουν πουθενά για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα φτάσουν στα μεγάλα πρωταθλήματα».

Πηγή: skai.gr

