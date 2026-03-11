Στο Βέλγιο βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για τα γυρίσματα του νέου, διασκεδαστικού game show του ΣΚΑΪ, «The Quiz with Balls!». Ένα format, που έχει ήδη κατακτήσει τη διεθνή αγορά, συνδυάζοντας ερωτήσεις γνώσεων, χιούμορ, αγωνία αλλά και απρόβλεπτες στιγμές.

Και μπορεί ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής να βρίσκεται σε εντατικούς ρυθμούς γυρισμάτων, στο πλευρό του ωστόσο βρίσκεται και η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού. Εκείνη, σε ένα από τα break, δε δίστασε να «εισβάλλει» στο εντυπωσιακό studio και να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της κάποια φωτογραφικά ενσταντανέ, δείχνοντας ενθουσιασμένη με το concept του παιχνιδιού. «Το νέο, αγαπημένο μου παιχνίδι!» έγραψε στη σχετική λεζάντα, δίνοντας μια μικρή «γεύση» από τα παρασκήνια της παραγωγής.

Το «The Quiz with Balls!» αναμένεται να φέρει έναν διαφορετικό αέρα στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, καθώς πρόκειται για ένα format που βασίζεται όχι μόνο στις γνώσεις των παικτών, αλλά και στην ταχύτητα, την ψυχραιμία και –φυσικά– την καλή διάθεση.

