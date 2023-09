Jimmy Fallon: Είναι αντιμέτωπος με καταγγελίες για τοξικό εργασιακό περιβάλλον

Ο Τζίμι Φάλον φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό του «Tonight Show» μετά τη δημοσίευση από το Rolling Stone καταγγελιών από νυν και πρώην συνεργάτες του, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι τοξικό το εργασιακό περιβάλλον στα παρασκήνια του βραδινού του τηλεοπτικού σόου.

«Είναι ντροπιαστικό και νιώθω τόσο άσχημα. Συγγνώμη αν έφερα σε δύσκολη θέση εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας», είπε ο Τζίμι Φάλον στο προσωπικό του «Tonight Show» κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνάντησης μέσω Zoom το απόγευμα της Πέμπτης, ανέφερε το προσωπικό στο Variety και στο Rolling Stone. «Νιώθω τόσο άσχημα που δεν μπορώ να το περιγράψω» σημείωσε.

EXCLUSIVE: Sixteen current and former staffers say Jimmy Fallon’s erratic behavior spoiled their “dream” of working on The Tonight Show.



“You never knew which Jimmy we were going to get and when he was going to throw a hissy fit.”https://t.co/SPY0ZkoXNA