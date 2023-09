«I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!»: Αυτό είναι το trailer… έπος του παιχνιδιού

Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν αναχωρήσουν, η Ραχήλ Μακρή και ο Νίκος Βαμβακούλας έπιασαν… αιχμάλωτους τους δύο παρουσιαστές

Το trailer του «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!» «αποκάλυψε» η εκπομπή «Fay’s Time» με τη Φαίη Σκορδά, στον ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε η Φαίη Σκορδά πρόκειται για ένα trailer… έπος. «Δεν είναι ένα απλό trailer, πρόκειται για υπερπαραγωγή. Είναι ιδιαίτερα καλογυρισμένο».

Στο trailer πρωταγωνιστεί το τρελό «δίδυμο», Γιώργος Λιανός και Καλομοίρα, οι οποίοι θα γίνουν και οι… ξεναγοί μας στη ζούγκλα του «I’ M A CELEBRITY… get me out of here» και δύο παίκτες… έκπληξη.

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα βρίσκονται ήδη στον Άγιο Δομίνικο το ίδιο και οι celebrities, που σύντομα θα θέλουν να… φύγουν από εκεί!

Λίγο πριν αναχωρήσουν, η Ραχήλ Μακρή και ο Νίκος Βαμβακούλας έπιασαν… αιχμάλωτους τους δύο παρουσιαστές και τους απομόνωσαν σε μία εγκαταλειμμένη αποθήκη με σκοπό να μάθουν όσα περισσότερα γίνεται για τους Celebrities που θα συμμετέχουν!

Ο Γιώργος Λιανός, με μία κίνηση που θα ζήλευαν οι πιο διάσημοι πράκτορες επικίνδυνων αποστολών, απελευθερώθηκε από τα δεσμά του και παγίδευσε τους απαγωγείς, τους στέλνοντάς τους να… βρουν τους υπόλοιπους!

Μένει τώρα να δούμε τη συνέχεια…

Ποιοι θα φωνάξουν «I’ M A CELEBRITY… get me out of here»;

Ή μήπως… έχουν ήδη αρχίσει να φωνάζουν;

Έρχεται στον ΣΚΑΪ.

#imacelebritygr

#skaitv



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.