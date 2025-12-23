Η χρονιά κλείνει με ένα μοναδικό Pepper Church Session με τον Δώρο Δημοσθένους

Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει τον Δώρο Δημοσθένους, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 20:30, σε ένα αποκλειστικό, ατμοσφαιρικό acoustic live, στον εμβληματικό χώρο της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου.

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions

Είσοδος αυστηρά μόνο με προσκλήσεις από τον Pepper 96.6

Συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις.

Δώρος Δημοσθένους

Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με επίκεντρο τον νέο δίσκο «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά», σε μουσική του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη – ένα έργο που απέσπασε τις καλύτερες κριτικές μέσα στο 2025. Πρόκειται για έναν κύκλο επτά καινούριων τραγουδιών που συνθέτουν μια ενιαία αφήγηση, με θεματικό άξονα τον χρόνο, την απώλεια, την επιθυμία, τη μνήμη και την ανάγκη επανασύνδεσης με τον εσωτερικό κόσμο.

Μέσα στον ιδιαίτερο, κατανυκτικό χώρο της Αγγλικανικής Εκκλησίας, η συναυλία αποκτά χαρακτήρα μουσικής μυσταγωγίας.

