Μια ξεχωριστή ταινία έρχεται σε Α’ Μετάδοση στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στις 23.00: το ντοκιμαντέρ «TAKIS.», που έχει ταξιδέψει στα πιο μεγάλα ελληνικά και διεθνή Φεστιβάλ, συγκινώντας κοινό και κριτικούς.

Το θέμα της ταινίας ντοκιμαντέρ της Ελένης Αλαφούζου, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ρουμπή και σενάριο Άννας Ποδάρα, είναι η αληθινή ιστορία αφοσίωσης, αγάπης και ανιδιοτελούς προσφοράς του Τάκη Προεστάκη. Το ντοκιμαντέρ ρίχνει φως στη δύναμη του Τάκη να αλλάξει τον κόσμο γύρω του.

Δείτε το trailer:

Ο Τάκης, αφού πουλάει το νυχτερινό του κέντρο στην Ιεράπετρα, βρίσκει κακοποιημένα σκυλιά σε έναν σκουπιδότοπο και αποφασίζει να τα φροντίσει. Όσο περισσότερα αδέσποτα βρίσκει, τόσο περισσότερο ασχολείται. Η τοπική κοινωνία τον θεωρεί τρελό, η οικογένειά του τον πηγαίνει σε ψυχολόγο, οι ευθύνες του ολοένα και μεγαλώνουν μέχρι που... χρεοκοπεί. Και τότε, συμβαίνει ένα θαύμα!

Σήμερα, έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο καταφύγιο ζώων, από το οποίο έχουν σωθεί 2.500 ταλαιπωρημένα σκυλιά και έχουν υιοθετηθεί 1.500, κυρίως στο εξωτερικό. Η διάθεσή του να κάνει το καλό έχει δημιουργήσει φαινόμενο χιονοστιβάδας. Στα social media είναι viral σύμβολο ελπίδας που αγγίζει τις καρδιές ανθρώπων σε όλο τον κόσμο ενώ εθελοντές έρχονται να τον βοηθήσουν από όλα τα μέρη του πλανήτη. Καθώς σηκώνει το βάρος αυτής της ευθύνης, προκαλεί ταυτόχρονα απορία και ανακούφιση στην τοπική κοινότητα.

Ντοκιμαντέρ «Takis.»

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελένη Αλαφούζου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρουμπής

Έρευνα-Σενάριο: Άννα Ποδάρα

Σκηνοθέτης πεδίου: Νικόλαος Ποττάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Κανάκης

Ηχοληψία: Στυλιανός Κουπετώρης, Αριστείδης Στυλιανός

Πρωτότυπη Μουσική: Ερμής

Οργάνωση παραγωγής: Χρήστος Κάτσικας

Εκτέλεση παραγωγής: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ

