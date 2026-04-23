Η Σάρλίζ Θερόν θα ενσκαρκώσει την Καλυψώ, στην Οδύσσεια: Τι δήλωσε

Η Σαρλίζ Θερόν μίλησε αποκλειστικά στο PEOPLE για την επανένωσή της με τον Ματ Ντέιμον στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του έπους της Οδύσσειας, σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η 50χρονη ηθοποιός, που βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας του Netflix «Apex» στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη 22 Απριλίου, αποκάλυψε ότι η συμμετοχή της στην ταινία είναι μικρή, αλλά ιδιαίτερα ξεχωριστή.

«Δουλεύω μόνο με τον Ματ», είπε χαριτολογώντας, αναφερόμενη στον ρόλο της ως Καλυψώ.

Όπως σημείωσε, εμφανίζεται στην ταινία «για πολύ, πολύ μικρό χρονικό διάστημα», ωστόσο η συνεργασία τους είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς οι δυο τους είναι φίλοι εδώ και 25 χρόνια από την ταινία «The Legend of Bagger Vance», του 2000.

«Ήταν υπέροχο όχι μόνο να δουλέψω μαζί του, αλλά και να τον δω σε αυτόν τον ρόλο, που είναι πραγματικά ρόλος ζωής», ανέφερε.

«Είναι εξαιρετικός ηθοποιός και του αξίζει απόλυτα αυτό που κάνει τώρα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για εκείνον».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Τζον Λεγκουιζάμο και Λουπίτα Νιόνγκο.

Ο Τομ Χόλαντ εξήρε τον Ματ Ντέιμον, λέγοντας ότι «δούλεψε πιο σκληρά από όλους» και πως με τη στάση του έδωσε τον τόνο σε όλη την παραγωγή.

Παράλληλα, η Θερόν μίλησε και για τη νέα της ταινία «Apex», όπου υποδύεται μια ορειβάτισσα που καταδιώκεται στην αυστραλιανή άγρια φύση, δίπλα στον Τάρον Έτζερτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.