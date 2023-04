Η νέα κωμική σειρά «Wellmania» διακωμωδεί τις περίεργες τάσεις «ευεξίας» - Δείτε το trailer

Το τέλειο αντίδοτο σε έναν κόσμο που έχει πάθει εμμονή με το Goop

Από την αρωματοθεραπεία και τα yoga retreats μέχρι τα συμπληρώματα βιταμινών και το νερό χλωροφύλλης, η αυτοφροντίδα έχει γίνει status symbol, λες και πρόκειται για μία τσάντα πολυτελούς οίκου.

Το πρόβλημα; Ενώ πολλές από αυτές τις πρακτικές προσφέρουν πραγματικά, απτά οφέλη για τη σωματική και ψυχική μας υγεία, υπάρχουν μερικές πιο περίεργες τάσεις που δεν τεκμηριώνονται από την επιστήμη. Και ενώ η ιδέα να θέλουμε να διατηρήσουμε συνήθειες που μας προσφέρουν ευεξία δεν είναι κακό, το να έχουμε εμμονή με το να είμαστε χαρούμενοι, υγιείς και δυνατοί μπορεί μερικές φορές να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Αυτή είναι η ουσία της νέας σειράς του Netflix, Wellmania, η οποία ακολουθεί την ιστορία της Liv (Celeste Barber) – που πέφτει με τα μούτρα στον κόσμο της ευεξίας μετά από ένα πρόβλημα υγείας που ανακαλύπτει.

Βασισμένη στο Wellmania: Misadventures In The Search For Wellness της Brigid Delaney, η σειρά μοιάζει με την τέλεια ισορροπία κωμωδίας και δράματος. Σύμφωνα με το Deadline, «Όταν η Liv αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση στην υγεία της, αναγκάζεται να ξανασκεφτεί τη στάση και φιλοσοφία που μέχρι τότε υποστήριζε: «ζήσε γρήγορα, πέθανε νέος». Δοκιμάζει τα πάντα, από τα συνηθισμένα έως τα παράξενα, σε μια προσπάθεια να γίνει γρήγορα καλά και να ανακτήσει την παλιά της ζωή».

Το βιβλίο στο οποίο βασίζεται η σειρά αφορά την έρευνα για τη βιομηχανία της ευεξίας και τι σημαίνει να είσαι «καλά».

Πράγματι, όπως λέει η επίσημη σύνοψη του βιβλίου: «Η ευεξία έχει γίνει μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τι σημαίνει όμως ευεξία; Λειτουργεί πραγματικά κάποιο από αυτά τα πράγματα; Υπάρχει κάποια επιστήμη πίσω από αυτό; Νιώθοντας εξουθενωμένη και λίγο πιεσμένη και πλαδαρή, η δημοσιογράφος Brigid Delaney αποφασίζει να το μάθει – χρησιμοποιώντας τον εαυτό της ως πειραματόζωο.

«Ξεκινώντας με μια αυστηρή νηστεία 101 ημερών, η Brigid δοκιμάζει τα πράγματα που προορίζονται να μας κάνουν καλά – μαθήματα γιόγκα, διαλογισμό, ασιατικές θεραπείες και ομαδική ψυχοθεραπεία και ξεχωρίζει τι λειτουργεί και τι είναι διαφημιστική εκστρατεία. Ρωτάει: τι λέει αυτή η εμμονή για εμάς; Είναι η πλήρης ευεξία δυνατή ή ακόμα και επιθυμητή; Πού είναι η διασκέδαση σε όλο αυτό; Και γιατί μυρίζεις τόσο άσχημα όταν δεν έχεις φάει εδώ και επτά μέρες;».

Η σταρ και κωμικός του Instagram Celeste Barber έχει αναλάβει το ρόλο της Lyv, καθώς είναι και η εκτελεστική παραγωγός του project.

«Με ελκύουν projects που επικεντρώνονται σε ενδιαφέροντες, δυναμικούς και περίπλοκους γυναικείους χαρακτήρες και αυτό ακριβώς είναι το Wellmania».

Και συνέχισε: «Είμαι ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με το Netflix και διηγούμαι αυτή την ιστορία σε ένα διεθνές κοινό, και να είμαι επίσης η εκτελεστική παραγωγός ώστε να κάνω αφεντικό στους ανθρώπους γύρω μου». αστειεύτηκε η ηθοποιός. Η σειρά οκτώ επεισοδίων είναι διαθέσιμη στο Netflix.

