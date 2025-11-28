«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Δύο ξεχωριστές ομάδες που έχουν προσφέρει πολλά - Δείτε το trailer

Αυτή την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 17:05, στον ΣΚΑΪ, το «Η Ελλάδα Ψηφίζει» συναντά δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες: Είναι πυροσβέστες, μέλη της ΕΜΑΚ, άνθρωποι που έχουν σταθεί δίπλα μας στις πιο κρίσιμες και δύσκολες στιγμές, σώζοντας ζωές.

Δείτε το trailer:

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος υποδέχονται τους αφανείς ήρωες που βρίσκονται πάντα εκεί, όταν τους χρειαζόμαστε, σε ένα ξεχωριστό live.

Το βουνό θα αναμετρηθεί με τη θάλασσα, καθώς η μία ομάδα εξειδικεύεται στις ορεινές διασώσεις και η έτερη στις υποβρύχιες. Οι ερωτήσεις θα αναζητήσουν απαντήσεις σε διλήμματα και ερωτήματα που προκύπτουν από την επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας!

Ποιος τίτλος θα ταίριαζε περισσότερο στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;

Ποιος είναι ο νέος κολλητός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα;

Τι μπορεί να προκαλέσει οικογενειακό καβγά μεταξύ γονιών και εφήβων;

Η κάμερα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» με την Ελένη Καρποντίνη θα συναντήσει το κοινό εκτός πλατό, για να μεταφέρει την άποψή του σε αληθινό χρόνο.

Οι τηλεθεατές θα είναι, για ακόμα ένα live, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς καθώς είναι εκείνοι που με την ψήφο τους θα καθορίσουν την ροή του παιχνιδιού.

Γίνετε και εσείς μέλη της πιο μεγάλης παρέας που συναντιέται για να διασκεδάσει, να ψηφίσει και να κερδίσει στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» κατεβάζοντας μέσω App Store ή το Google Play τη δωρεάν εφαρμογή!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 17:05 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

#ielladapsifizei

