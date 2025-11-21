«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο - Η φιλία στο επίκεντρο

Στο πλατό, ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος υποδέχονται δύο ομάδες αποτελούμενες από φίλους που πρέπει να αποδείξουν πως γνωρίζουν καλά το θέμα αλλά και την άποψη του κοινού.

Μπορεί να υπάρξει αληθινή φιλία ανάμεσα σε ένα άνδρα και μία γυναίκα;

Τι κάνεις όταν ένας φίλος δανείζεται χρήματα και δεν τα επιστρέφει;

Πώς αντιδράς αν ο κολλητός σου αρχίζει να βγαίνει με πρώην σου;

Ζητήματα, που όλοι έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, έρχονται στο προσκήνιο και αναζητούν μία απάντηση, τη δημοφιλέστερη!

Η Ελένη Καρποντίνη με την κάμερα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» θα μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο όσα σκέφτεται το κοινό εκτός πλατό.

Την περασμένη Κυριακή (16/11) οι «Las Cubaras» τόλμησαν, ρίσκαραν, έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους και κέρδισαν 15.300 ευρώ. Θα καταφέρουν οι νέες ομάδες να ξεπεράσουν αυτό το ποσό και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 40.000 ευρώ;

Δείτε το τρέιλερ:

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 17:05 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

