Αυτή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 17:05, στον ΣΚΑΪ, στο «Η Ελλάδα Ψηφίζει» έρχονται δύο ομάδες που τα μέλη τους ενώνουν πολλά!

Τρεις άντρες από την Αθήνα, μία γυναίκα από το Αίγιο, ένα καφέ-στέκι στην Πλάκα και ένα ταξίδι στο Άμστερνταμ φτιάχνουν την ιστορία της πρώτης ομάδας που έδωσε ραντεβού στο πλατό του «Η Ελλάδα ψηφίζει» για να παίξει και να κερδίσει. Τα μέλη της δεύτερης ομάδας είναι όλοι τους γονείς, τους ενώνουν τα καλοκαιρινά μπάνια, drones, βεγγαλικά, μπαλόνια και μία… κουμπαριά. Έρχονται για να κερδίσουν και να στήσουν ένα πάρτι όπως εκείνοι ξέρουν!

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος θα υποδεχτούν τις δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν σε ερωτήσεις επίκαιρες και… βγαλμένες μέσα από τη ζωή!

Πιστεύεις τους μετεωρολόγους όταν προβλέπουν σφοδρή κακοκαιρία;

Τι κάνεις, αν διαπιστώσεις ότι σου έδωσαν παραπάνω ρέστα;

Πώς αντιδράς, αν ο εργοδότης δεν σε πληρώσει στην ώρα σου;

Η Ελένη Καρποντίνη με την κάμερα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» θα θέσει τις ερωτήσεις στο κοινό που βρίσκεται εκτός πλατό για να μεταφέρει το κλίμα σε αληθινό χρόνο.

Από την επόμενη εβδομάδα, το «Η Ελλάδα ψηφίζει» μπαίνει στην τελική ευθεία με δύο επεισόδια, Σάββατο και Κυριακή! Το μοναδικό, live τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης, ολοκληρώνει τον τρίτο κύκλο του και τα προγραμματισμένα 36 επεισόδια με ένα ξεχωριστό live την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου! Το πιο διασκεδαστικό guessing της ζωής μας είναι στα χέρια μας μέσα από την δωρεάν, ειδική εφαρμογή που βρίσκουμε μέσω App Store ή το Google Play και ήδη διαθέτουν περισσότεροι από 140.000 τηλεθεατές!

Δείτε το τρέιλερ:

Sneak preview στις ερωτήσεις:

