H Katy Perry πετάει πίτσες στο κοινό της και κάνει έξαλλο το Twitter

Η γνωστή ποπ τραγουδίστρια Katy Perry αποφάσισε να γιορτάσει το βράδυ της σε νυχτερινό κλαμπ στο Λας Βέγκας με έναν διαφορετικό τρόπο. Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, η Perry διασκέδαζε δίπλα στην κονσόλα του DJ και παράλληλα πετούσε κομμάτια πίτσας στο κοινό από κάτω.

Το βίντεο αυτό προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια στο Twitter, καθώς πολλά από τα κομμάτια που πετούσε κατέληγαν στο πάτωμα.

Χιλιάδες χτήστες σχολίασαν αρνητικά την συγκεκριμένη κίνηση της τραγουδίστριας, τονίζοντας πως δεν σκέφτεται καθόλου το περιβάλλον και τους ανθρώπους που πεθαίνουν από την πείνα σε όλο τον κόσμο.

«Το να πετάς φαγητό δεν είναι cool», λέει ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος τονίζει πως «αυτό είναι πολύ λυπηρό». «Είναι τρελή», «απολύτως ανεύθυνο», σημειώνουν άλλοι. Πολλοί βέβαια ήταν και εκείνοι που δεν εστίασαν στην σπατάλη φαγητού και σχολίασαν χιουμοριστικά το συγκεκριμένο γεγονός.

Katy Perry throwing pizza at the crowd is not sitting well with me. Idc food wastage is a pet peeve. — Keels 🦋🌻 (@TrulyKeels) August 2, 2022

Going as the Katy Perry slice of thrown pizza for Halloween this year https://t.co/zObBbaa6pW — Taietsarón:sere (@tai_leclaire) August 1, 2022

When you’re at the club with Katy Perry pic.twitter.com/0PchdKnWdi — Ben Yahr (@benyahr) August 1, 2022

when i eat a pizza that was on the floor // but it's the pizza that katy perry threw pic.twitter.com/ntxRmzcsPe — leslie🍄 (@les_katycat) August 2, 2022

Πηγή: skai.gr

