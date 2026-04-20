Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου είναι sold out. Όποιος ή όποια θέλει να παραβρεθεί και δεν πρόλαβε να πάρει εισιτήριο, την πάτησε. Και μάλιστα για έναν λόγο παραπάνω. Διότι δίπλα στην κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια είναι πολύ πιθανό να βρεθεί για τρία τραγούδια μία παγκόσμιας φήμης καλλιτέχνιδα, η μοναδική Jennifer Lopez.

Η εταιρία παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία έχει καταθέσει πρόταση για μία guest παρουσία της JLo στο ΟΑΚΑ και άπαντες... «βράζουν στο ζουμί» τους, περιμένοντας την απάντησή της.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, το ποσό που θα εισπράξει η Λόπες για τη δεκάλεπτη παρουσία της δίπλα στην Άννα Βίσση ανέρχεται στις 500.000 ευρώ.

Τις προηγούμενες μέρες είχε γίνει αντίστοιχη πρόταση και στον Ricky Martin, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.