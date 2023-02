He Can Use Me: Ακούστε το νέο γκόσπελ τραγούδι της Γουίτνεϊ Χιούστον, 11 χρόνια μετά τον θάνατό της

Το"He Can Use Me" ηχογραφήθηκε το 1981 από την «Φωνή», όταν ήταν η εμβληματική τραγουδίστρια ήταν μόλις 17 ετών

Eνα νέο τραγούδι της θρυλικής Γουίτνεϊ Χιούστον (Whitney Houston) κυκλοφόρησε πρόσφατα - 11 χρόνια μετά τον θάνατό της - με τίτλο "He Can Use Me".

Το τραγούδι περιέχεται στο δεύτερο γκόσπελ άλμπουμ της «I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου.

Το"He Can Use Me" ηχογραφήθηκε το 1981 από την Χιούστον όταν ήταν 17 ετών και η φωνή της συναρπάζει.

Στο πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ υπάρχουν άλλα πέντε ακυκλοφόρητα τραγούδια της.

«Η Φωνή», όπως την αποκαλούσαν βρέθηκε νεκρή από ανακοπή καρδιάς λόγω υπερβολικής χρήσης κοκαΐνης στην μπανιέρα της σουίτας της στο Χίλτον του Μπέβερλι Χιλς στις 11 Φεβρουαρίου του 2012

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Χιούστον μαζί με το άλμπουμ την ίδια ημέρα θα κυκλοφορήσει και ένα νέο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί σε πολλά τηλεοπτικά δίκτυα. Σε παραγωγή Μπάρρυ Τζέννινγκς (Barry Jennings) η βραβευμένη με GRAMMY τραγουδίστρια Σίσι Γουίνανς (CeCe Winans) θα παρουσιάσει όλη την πορεία της μοναδικής Γουίτνεϊ Χιούστον στην γκόσπελ μουσική «από την πρώτη της εμφάνιση μπροστά σε κοινό, μέχρι την ηχογράφηση του soundtrack της ταινίας «The Preacher's Wife» του 1996, το οποίο έγινε το πιο επιτυχημένο γκόσπελ άλμπουμ όλων των εποχών».

Στο ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει και σε DVD, περιλαμβάνονται επίσης και αξέχαστες ζωντανές εμφανίσεις από τα βραβεία NAACP Image Awards και τα American Music Awards.

