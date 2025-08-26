Γουίλ Σμιθ: Οι θαυμαστές του τον «κράζουν» ότι δημοσίευσε βίντεο από συναυλία με AI κοινό - Θα «φορεθεί» και στη χώρα μας… (video)

Ο Γουίλ Σμιθ (Will Smith) κατηγορήθηκε από τους θαυμαστές του ότι δημοσίευσε ένα βίντεο με AI πλάνα από κοινό που ζητωκραυγάζει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιοδείας του. Ο 56χρονος σταρ της σειράς «The Fresh Prince of Bel-Air» ξεκίνησε το βρετανικό σκέλος της περιοδείας του, «Based on a True Story», στο Σκάρμπορο, για την προώθηση του πρόσφατου ομώνυμου άλμπουμ του.

Ωστόσο, ένα βίντεο από το επίσημο κανάλι του στο YouTube έγινε πρόσφατα «viral», με τους θαυμαστές να ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιεί πλάνα που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη. Μάλιστα, οι χρήστες των social media έχουν επισημάνει μια σειρά από… παράξενα οπτικά λάθη στο βίντεο, όπως θολά πρόσωπα, χέρια με περίεργο σχήμα που φαίνονται να έχουν έξι δάχτυλα και μια πινακίδα με την ένδειξη «FR6SH CRINCE».

Ο Σμιθ κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ μετά από δύο δεκαετίες, με τίτλο «Based on a True Story», τον περασμένο Μάρτιο. Ο διάσημος καλλιτέχνης προκάλεσε ανησυχία όταν ξέσπασε σε δάκρυα κατά τη διάρκεια της πρώτης του συναυλίας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος παραμένει αποκλεισμένος από όλες τις εκδηλώσεις της Ακαδημίας για μια δεκαετία μετά το περιβόητο χαστούκι που έδωσε στον Κρις Ροκ, έδωσε μια εντυπωσιακή παράσταση στο House of Blues, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως Wild Wild West, Men in Black και Gettin’ Jiggy Wit It, σύμφωνα με το TMZ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός/ράπερ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με ένα ενθαρρυντικό μήνυμα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν έχει μια εύκολη διαδρομή. Όλοι έχουμε έναν σταυρό να σηκώσουμε, αλλά υπάρχει σοφία μέσα σε αυτή τη φωτιά. Και κάθε στιγμή της ζωής σας είναι μια ολοκαίνουργια ευκαιρία».

Πηγή: skai.gr

