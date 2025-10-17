Φάνης Λαμπρόπουλος: Πριν από την πρεμιέρα του, «εισέβαλε» στο πλατό του «Το' χουμε!»

Απόψε, ολοκληρώνεται η εβδομάδα των πρεμιέρων νέων ψυχαγωγικών εκπομπών του ΣΚΑΪ με το πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι-show «THE FLOOR» (21.00), που παρουσιάζει ο Γιώργος Λιανός, και το late night show «ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΗ» (23.00) με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του, «εισέβαλλε» στο πλατό του «Το ‘χουμε!» για να δώσει μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Κώστα Τσουρό. Ο ίδιος μίλησε για την νέα εκπομπή, την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του και το όριο που μπορεί να μπαίνει στη σάτιρα.

Δείτε το απόσπασμα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.